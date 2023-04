Modena - Cittadella 0 - 0 | Ancora reti inviolate contro i veneti

Secondo 0-0 della stagione, ancora una volta contro il Cittadella che si conferma squadra difficile da battere. I canarini ci provano, ma continuano a sbattere contro il muro veneto.

IL MATCH - Parte molto a rilento il match tra Modena e Cittadella, squadre bloccate e fase di studio proprio come pronosticato da mister Gorini alla vigilia. Tutto si accende improvvisamente al 13’ quando Crociata tentativo una botta da trenta metri e impegna Gagno in una parata sotto alla traversa. Si spaventa il Modena che allora reagisce e manda Oukhadda al dribbling e cross teso che però non viene trasformato dai compagni. Continua a battere però la squadra di Tesser e al 22’ Magnino sfiora la rete su cross di Falcinelli dopo una bella giocata con Renzetti, ma Kastrati para. Sul corner conseguente è Armellino a impegnare il portiere ospite da un metro di distanza. Si scaldano gli animi in campo nel finale di primo tempo ed entrambe le squadre creano occasioni che non vengono però concretizzate, anche per un pizzico di nervosismo di troppo. Negli ultimi minuti Antonucci si trova un gran pallone tra i piedi sulla destra, ma calcia incredibilmente fuori. Nella ripresa è il Modena a fare la partita. Prova in tutti i modi a bucare la difesa ospite specialmente con Strizzolo. Per contro non si rischia praticamente niente, ma l’impressione è che il Cittadella vada in cerca del pareggio. Non succede praticamente più nulla fino alla fine.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti (81′ Ponsi); Magnino, Gerli, Armellino (81′ Duca); Tremolada (72′ Giovannini), Falcinelli; Strizzolo (66′ Diaw). A disp.: Seculin, Ferrarini, Coppolaro, De Maio, Panada, Mosti, Ionita. All.: Tesser

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Perticone, Frare, Giraudo; Vita (66′ Asencio), Branca (66′ Pavan), Mastrantonio (59′ Carriero); Crociata; Maistrello (80′ Lores Varela), Antonucci (80′ Magrassi). A disp.: Maniero, Del Fabro, Embalo, Mattioli, Danzi, Donnarumma. All.: Gorini

ARBITRO: sig. Perenzoni di Rovereto

NOTE: ammoniti Frare, Vita, Branca, Magrassi, Crociata, Diaw, Perticone.