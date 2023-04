La Fratellanza. Cross, a Sassuolo si è chiusa la prima parte del Campionato Provinciale Unitario

E’ arrivata la primavera e il Campionato Provinciale Unitario di corsa campestre giunge al giro di boa. Sabato a Sassuolo è andata in scena la terza prova che ha chiuso la prima parte della competizione che riprenderà poi nel prossimo autunno con i restanti appuntamenti. Nel consueto scenario dello Sporting Club come sempre si sono sfidati gli atleti di ogni età, dai più piccoli ai più grandi, sui diversi percorsi disegnati per rispettare il chilometraggio dedicato ad ogni categoria.

Ad aprire il pomeriggio sono stati Junior, Senior e Amatori maschi. Per quanto riguarda i colori gialloblù nella gara Senior si è imposto ancora una volta Andrea Trenti davanti all’altro partecipante in gara ovvero Samuele Sighinolfi della Polisportiva Nonantola. Nella gara Amatori Alessandro Bianchi regola tutti i rivali della categoria B e Giulio Macchi quelli della categoria C ad eccezione del fuori classifica bolognese Paolo Soprani. Seconda prova di giornata quella delle medesime categorie al femminile assieme agli Allievi maschi. Nella gara Amatori femminile per la Fratellanza secondo posto per Monica Barchetti davanti ad Erica Guigli.

Successivamente spazio ai più piccoli con tutte le categorie degli Esordienti a partire dai 5 anni dove al maschile i colori gialloblù conquistano i primi quattro posti con Matteo Fiorini, William Cesare, Riccardo Clò e Axl Zanichelli. Nella gara della categoria mediana, invece, secondo posto per Noryane Hayar e terzo al maschile per Giuseppe Geminiano Forni. Tra i più grandi, infine, vittoria per Davide Camellini.

Proseguendo nelle gare del settore giovanile, invece, Daniel Milo si impone nei Ragazzi con Antonio Esposito ed Ettore Riccò che si piazzano subito sotto al podio. Tra le Cadette ancora un successo per Giada Margherita Ligorio, mentre al maschie è terzo Giovanni Cargioli davanti al compagno Giacomo Ferrari.

Per quanto riguarda le classifiche individuali al giro di boa tra gli Esordienti 05 rimane al secondo posto Artemis Veloudis pur non avendo partecipato alla prova di sabato. Al maschile, invece, si conferma in vetta il quartetto che ha chiuso ai primi quattro posti l’impegno di Sassuolo vale a dire Fiorini, Zanichelli, Cesare e Clò. Tra le 08 Noryane Hayar mantiene la testa di un solo punto sulla vincitrice di sabato ovvero la carpigiana Matilde Micheli, mentre al maschile è sempre secondo Giuseppe Geminiano Forni. Tra i 10 anni, infine, Mattia Lancellotti è secondo davanti a Riccardo Terenziani.

Tra i Ragazzi Ettore Riccò è secondo, mentre continua a salire Daniel Milo, quarto pur avendo saltato l’appuntamento di apertura a San Vito. Stessa situazione quella di Giada Margherita Ligorio, sesta a sedici punti dalla vetta avendo preso parte a due sole gare tra le Cadette e per Giovanni Cargioli settimo tra i Cadetti. Infine la categoria Senior dove comanda Andrea Trenti e gli Amatori con Monica Barchetti in testa al femminile, Alessandro Bianchi nella fascia B maschile e Giulio Macchia nella C.

In chiusura la classifica per società con la Fratellanza seconda nelle categorie assolute con 430 punti contro i 516 di Castelfranco. Nel settore giovanile, invece, continua il testa a testa con Pavullo con la squadra gialloblù che allunga ulteriormente portandosi a 831 contro i 715 dei pavullesi. Situazioni queste che portano la Fratellanza in vetta anche alla classifica assoluta con 1261 punti davanti ai 1040 di Castelfranco e 1035 di Pavullo.