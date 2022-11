Serie A femminile, Sampdoria - Sassuolo 0 - 2 | Seconda vittoria consecutiva per le neroverdi

Seconda vittoria consecutiva e quarto risultato utile consecutivo per le neroverdi di mister Piovani che oggi nel lunch match hanno battuto per 2-0 la Sampdoria a Genova. Risale quindi in classifica il Sassuolo che si trova ora settimo con nove punti, uno in meno delle blucerchiate.

A fare la partita è la squadra emiliana che prende da subito in mano il gioco e crea tante occasioni; dall’altra parte le liguri provano qualche assalto interessante che non viene però sfruttato. La rete che sblocca il match arriva al 21’ quando Goldoni di testa insacca una bella punizione arrivata dalla destra.

Cerca pol il raddoppio la squadra di Piovani e lo trova dopo dieci minuti dall’inizio della ripresa quando Goldoni mette a segno anche un assist perfetto per la testa di Monterubbiano che batte ancora Tampieri e chiude il risultato. Nel finale c’è qualche brivido per il Sassuolo che rischia di far tornare in partita la Sampdoria, ma al triplice fischio si rimane sullo 0-2.