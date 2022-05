Serie A femminile, Sassuolo - Inter 2 - 1 | Le neroverdi chiudono con una vittoria

Squadra in casa

Squadra in casa Sassuolo Femminile

Chiude in bellezza con una vittoria contro l’Inter il Sassuolo femminile che rimane davanti alle nerazzurre aggiudicandosi il quarto posto assoluto in classifica. Sono le neroverdi a fare la partita nei primi minuti e al 17’ arriva anche la prima grande occasione con Clelland che prova una botta da fuori.

Si fa vedere anche l’Inter che sbatte contro Lemey, poi a pochi secondi dall’intervallo Mihashi prova un tiro al volo che si perde tra le gambe delle avversarie in area e finisce in rete portando in vantaggio il Sassuolo. La squadra di casa accusa il colpo e ad inizio ripresa lascia molta iniziativa alle ospiti che ne approfittano al 54’ con Bugeja che al termine di una bella azione corale batte Durante.

Avrebbe varie occasioni per dilagare poi la squadra di Piovani, ma Durante è brava a chiudere la porta. All’87’ poi arriva la rete che accorcia le distanze con Ajara Njoya che di destro la mette alle spalle di Lemey, ma non c’è più tempo e il match termina 2-1 per le neroverdi.