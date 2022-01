Serie D, Athletic Carpi: ecco il calendario aggiornato

Saranno tre mesi e mezzo molto intensi per il Girone D di Serie D e di conseguenza per l'Athletic Carpi che dovrà giocare ben cinque infrasettimanali solo per quanto riguarda il campionato e che mantiene anche l'impegno di Coppa Italia. Unico momento di riposo sarà il 20 marzo quando la Serie D si fermerà in occasione del Torneo di Viareggio.