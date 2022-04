Calcio giovanile: formalizzato accordo tra tre società modenesi

E’ stata annunciata ieri dalle società ACD Castelvetro Calcio, US Terre Di Castelli ed US Maranese la formalizzazione di un accordo di collaborazione quinquennale che si pone l’obiettivo di promuovere e sostenere l’attività giovanile, al fine di valorizzare i giovani calciatori del territorio nel loro percorso di crescita sportiva, in base alle loro singole capacità ed aspirazioni come specificato nel primo articolo del sopracitato accordo fra le tre realtà. Il presente accordo formalizza la nascita un settore giovanile formato da US Terre Di Castelli, per quanto riguarda la parte FIGC, e Visport Castelvetro, per ciò che

concerne la parte relativa all’attività CSI. Il tutto nasce nell’ottica di promozione del territorio attraverso lo sport oltre che dello sviluppo di giovani atleti che possano socializzare, crescere sportivamente ed umanamente, imparare, giocare e divertirsi. Circa 600 atleti andranno a comporre questa struttura di cui Claudio Testoni, ex calciatore del Genoa, ricoprirà il ruolo di responsabile del settore giovanile.

Le società ACD Castelvetro Calcio, US Terre Di Castelli ed US Maranese proseguiranno nella propria attività di prima squadra e Juniores Regionale. Questo progetto mette a disposizione degli atleti strutture altamente predisposte alla crescita ed alla coltivazione dell’attività calcistica, tecnici e formatori preparati e competenti nella gestione di qualsivoglia aspetto calcistico e non.

Il presidente del Castelvetro, Marco Ballotta, ha commentato così l’accordo: “Siamo entusiasti dell’inizio di questa collaborazione. Portare avanti un certo livello di settore giovanile necessità di collaborazione che unisca centri sportivi e competenza. Vista la qualità dello staff dirigenziale e di quello tecnico ci siamo resi conto che i nostri ragazzi sarebbero stati certamente in buone mani. Penso che ci siano le condizioni per garantire un percorso di crescita ai giovani del territorio che li formi al meglio in base alle loro aspirazioni e capacità. Adesso viene il bello, è il momento di iniziare a lavorare. Siamo convinti e sicuri di poter garantire un percorso di buon livello. Questi ragazzi meritano di crescere nella maniera giusta, di vivere una bella esperienza a livello di settore giovanile e poi di non disperdersi una volta raggiunta l’età per giocare nelle prime squadre visto che le tre società da cui nasce questo progetto saranno in grado di instradare i ragazzi anche nella successiva fase dell’attività”.?

Anche Francesco Galli, presidente di Terre di Castelli è intervenuto: “L’accordo quinquennale siglato con Maranese e Castelvetro rilancia alla grande il progetto di Terre di Castelli. Era il momento di fare uno step dopo due anni profondamente segnati dalla pandemia e non potevamo che ripartire da uno staff tecnico e dirigenziale in grado di aumentare la qualità del tutto. Il nostro obiettivo è consentire ai ragazzi di fare calcio al meglio in base alle loro capacità e possibilità. Divertirsi, crescere e stare insieme, parole chiave di un’offerta formativa che riteniamo essere il modo giusto di approcciare ad uno sport che noi amiamo e che vogliamo far amare anche a loro. L’unione di intenti con Castelvetro e Maranese ha il fine di migliorare, aggiungere risorse e garantire il servizio possibile”.

Infine Adalberto Demaria, presidente Maranese, ha dichiarato: “La creazione di un settore giovanile importante sotto Terre di Castelli è un qualcosa che parte da lontano e che oggi si concretizza con la collaborazione fra società che hanno come obiettivo la promozione del territorio e la valorizzazione dei ragazzi a seconda delle loro capacità ed aspirazioni. Andiamo a collaborare con professionisti, che hanno un passato di alto livello in questo sport, che fanno del settore giovanile una filosofia. Garantiamo strutture importanti per far lavorare bene i giovani. Sono molto fiducioso e contento in merito a questa collaborazione: ci sono le persone giuste al momento giusto. Mi aspetto delle soddisfazioni importanti nei prossimi anni”.

Le società ACD Castelvetro, US Terre Di Castelli ed US Maranese sono entusiaste di dare vita ad un servizio importante per la comunità, che punti fortemente sulla crescita delle persone del domani.