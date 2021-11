Solierese - Persiceto 1 - 3 | Modenesi rimontati nella ripresa

Sconfitta che brucia per la Solierese che in casa esce sconfitta dallo scontro diretto contro il fanalino di coda Persiceto che ora si è portato a soli due punti dai modenesi. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 38’ con Shpijati, facendo pensare al meglio, poi il pareggio è arrivato a pochi secondi dall’intervallo quando Battista ha riportato i suoi in partita. Nella ripresa i bolognesi hanno messo il turbo, ma gli episodi decisivi sono arrivati nel finale quando Aning ha ribaltato il risultato all’80’ e Cavallaro ha definitivamente chiuso i giochi all’85’, senza lasciare più il tempo alla Solierese di provare a rimediare.