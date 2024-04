11° Criterium nazionale, ultima fatica stagionale per i Cuccioli dello sci

Il Criterium Cuccioli è una delle gare giovanili di sci alpino più importanti d’Italia. La Federazione Italiana Sport Invernali lo ha proposto per la prima volta 11 anni fa, con l'intento di offrire un primo interessante confronto nazionale ai più piccoli di questo sport. All'edizione di quest'anno hanno preso parte circa 600 giovani atleti nati nel 2012 e nel 2013 che, per un intero inverno, hanno sciato con passione ed entusiasmo, gareggiando a livello provinciale e superando le selezioni regionali. A La Thuile sono quindi convenuti i migliori mini-sciatori italiani, in rappresentanza delle loro Regioni.

La competizione è itinerante e quest'anno si è svolta nella località valdaostana che, nel fine settimana del 6 e 7 aprile, è stata invasa da una festosa marea di giovanissimi sciatori desiderosi di sfidarsi su alcune piste di questo importante comprensorio e ad animare la cittadina con il loro entusiasmo e la loro allegria. Vi hanno partecipato i Comitati di numerose regioni, convenuti in Val d'Aosta sin dalla giornata venerdì, pronti a cimentarsi nelle specialità previste dalla competizione stessa: lo Slalom Speciale (sulla pista "Pilono-Stadio dello Slalom") e lo Ski Cross (sulla pista "Standard" n° 16).

La giornata di venerdì è stata dedicata alla pratica di entrambe le discipline per prendere confidenza con le piste attraverso allenamenti e prove libere e già sabato mattina mentre i Cuccioli 1 si sfidavano nello Slalom, i Cuccioli 2 si sono cimentati nello Ski Cross.

Il dopo-gara, come da tradizione, è stato ludico e li ha visti sfilare lungo le vie de La Thuille, assistere alla presentazione ufficiale della manifestazione e infine divertirsi con musica e animazione, nel vero spirito della manifestazione, che è sì un confronto agonistico, ma vuole essere anche e soprattutto un momento gioioso e di condivisione a chiusura di una stagione, come sempre, molto impegnativa.

Domenica le prove sono state invertite: Ski Cross per i Cuccioli 1 e Slalom Speciale per i Cuccioli 2.

Gli atleti emiliano-romagnoli hanno tenuto alti i colori della nostra Regione nonostante le difficoltà che hanno dovuto affrontare per allenarsi e prepararsi durante un inverno così avaro di neve come è stato quello appena conclusosi, garantendo al CAE di posizionarsi 8° nella classifica dei Comitati.

Nello Slalon Speciale dei Cuccioli 1 di sabato 6 aprile, Caterina Chinchio (Frignano Ski Team) ha conquistato un fantastico e meritatissimo argento, mentre il suo compagno di squadra Alberto Colobini si è imposto con un importantissimo sesto posto. Complimenti anche al loro collega Davide Casali (31°) e a Ginevra Tosti del Montenuda (34°).

Sempre sabato, per i Cuccioli 2 che si sono cimentati nello Ski Cross, spiccano il 24° posto di Lorenzo Seghi (SC Sestola) e il 38° di Gianmaria Loconte (SC Riolunato). Nello Ski Cross di domenica, Davide Casali (Frignano Ski Team) si è posizionato 19° dimostrando la sua abilità sugli sci tra salti, paraboliche e curve. Lo stesso va detto per la prestazione di Alberto Colombini che, nella sua prova di Ski Cross, ha perso uno sci. Ciò nonostante ha concluso la prova. Si è posizionato 104°, ma è stato comunque premiato da Matteo Marsaglia per la sua determinazione e il controllo della situazione.

Di seguito i posizionamenti di tutti gli atleti afferenti agli sci club della nostra Regione:

SABATO 6 Aprile 2024 Skicross Cuccioli 2 Pista N. 16

47° Enrica Valdiserri - Alto Reno 20.20

84° Anita Cuoghi - SC Sestola

86° Ludovica Lenzini - Frignano Ski Team

SU 137 ATLETI

24° Lorenzo Seghi - SC Sestola

38° Gianmaria Loconte - SC Riolunato

41° Giovanni Sentieri - Cerreto Lago

62° Leonardo Mari - Frignano Ski Team

127° Francesco Cappellini - SC Sestola

SU 132 ATLETI

SABATO 6 Aprile 2024 Slalom Speciale Cuccioli 1 Pista Stadio dello Slalom

2° Caterina Chinchio - Frignano Ski Team

34° Ginevra Tosti - SC Montenuda

68° Beatrice Baccarani - SC Riolunato

70° Matilde Sola - SC Riolunato

SU 135 ATLETI

6° Alberto Colombini - Frignano Ski Team

31° Davide Casali - Frignano Ski Team

38° Augusto Degli Esposti M - SC ValCarlina

76° Edoardo Belletti - Alto Reno 20.20

106° Federico Bussoli Frignano Ski Team

112° Gabriele Andreati - Frignano Ski Team

124° Marco Boccacci - SC Sestola

126° Giacomo Bernardi - Frignano Ski Team

SU 145 ATLETI

DOMENICA 7 aprile 2024 Cuccioli 1 Ski Cross Pista n. 16 Standard

90° Caterina Chinchio - Frignano Ski Team

113° Beatrice Baccarani - SC Riolunato

124° Ginevra Tosti - SC Montenuda

SU 127 ATLETI

19° Davide Casali - Frignano Ski Team

56° Augusto Degli Esposti M - SC Val Carlina

65° Federico Bussoli - Frignano Ski Team

76° Gabriele Andreati - Frignano Ski Team

96° Giacomo Bernardi - Frignano Ski Team

104° Alberto Colombini - Frignano Ski Team

113° Edoardo Belletti - Alto Reno 20.20

114° Leonardo Lenzi - Alto Reno 20.20

121° Marco Boccacci- SC Sestola

SU 131 ATLETI

DOMENICA 7 aprile 2024 Cuccioli 2 Slalom Speciale Pista Stadio dello slalom

40° Ludovica Lenzini - Frignano Ski Team

58° Anita Cuoghi - SC Sestola

112° Mia Gagliardi - Frignano Ski Team

124° Enrica Valdiserri - Alto Reno 20.20

SU 139 ATLETI

51° Nicolò Baccarani - SC Riolunato

60° Giovanni Ferrari - SC Sestola

76° Giovanni Sentieri - Cerreto Lago

81° Lorenzo Seghi - SC Sestola

81° (parimerito) Francesco Cappellini - SC Sestola

102° Filippo Ferrarotti - Cerreto Lago

117° Thomas Raffica - SC Montenuda

SU 140 ATLETI