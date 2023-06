Nuoto pinnato, Edgar Dose nella storia del Circolo Sportivo GdF Modena

È stata un’edizione storica per il Circolo Sportivo GdF Modena quella dei campionati italiani assoluti di nuoto pinnato appena conclusasi a Lignano Sabbiadoro. Una manifestazione a cui, fino ad un paio di anni fa, il giovane team nemmeno prendeva parte. Dopo i primi titoli di categoria conquistati già lo scorso anno e le vittorie internazionali nelle tappe di World Cup, è arrivato anche il primo titolo italiano assoluto grazie ad Edgar Dose che, con il tempo di 1’38’’00 ha messo la mano davanti a tutti nella gara dei 200 pinne.

Il classe 2000 ha fatto fruttare al massimo i duri allenamenti cui si è sottoposto nell’ultimo mese presso la piscina della Città dei Ragazzi dove si allena la formazione del coach Cesare Fumarola. Soltanto un po' di sfortuna gli ha impedito di salire sul podio nelle distanze dei 50, 100 e 400 pinne, dove ha collezionato tre medaglie di legno.

Tra gli assoluti ha brilla la staffetta 4x50 pinne mista con Giulia Zironi, Gaia Minghelli, Luca Zironi ed ancora Edgar Dose che hanno colto un eccellente terzo posto. Medaglia di bronzo anche per la staffetta 4x200 mono Under 18 con Matilde Schiavi, Giulia Stancato, Arianna Grana e Matilda Pacchioni. Queste ultime due hanno disputato anche per la finale dei 50 mono, classificandosi rispettivamente 5° e 6°. La Pacchioni ha sfiorato il podio anche nei 50 apnea conclusi al 4° posto.

Ai piedi del podio anche la staffetta 4x50 pinne e la 4x100 mono femminile. Nelle gare individuali si sono distinti Vittorio Damiani (debuttante nelle gare monopinna), Chiara Bozzali, Alessandro Gavioli e le giovanissime Viola Pontevolpe e Laura Ghelfi. Prossimo obiettivo i campionati italiani di categoria che si terranno a Napoli ad inizio luglio, dopodichè la Città dei Ragazzi ed il Circolo Guardia di Finanza potranno rendere omaggio al primo campione italiano della loro giovane storia.