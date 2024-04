46° GP Giovanissimia Sestriere , brillano le scuole sci modenesi

Grandi risultati per la nostra regione al 46° Gran Premio Giovanissimi che si è disputato sulle nevi del Sestriere la settimana dal primo al 4 aprile scorsi. Un podio nazionale, quattro piazzamenti top 15 e numerosi atleti nei primi 30 sono il bottino che la nostra regione si porta a casa dalla prestigiosa competizione organizzata dall'Associazione Nazionale dei Maestri di Sci.

La manifestazione è dedicata a tutte le discipline della neve: sci alpino, sci nordico (fondo) e snowboard. Un lunedì di Pasquetta sotto la neve dedicato al viaggio e, già dal giorno dopo, le gare sulle piste Sises e Standard del comprensorio del Sestriere. I primi a scendere in pista per confrontarsi in uno Slaom Gigante sono stati i Cuccioli 1 e 2 dello sci alpino, cioè gli atleti nati nel 2012 e 2013 che avevano, nei mesi scorsi, superato le selezioni regionali.

Un primo giorno di grandi soddisfazioni per lo sci alpino della nostra Regione grazie al secondo posto di Alberto Colombini, al 5° posto di Caterina Chinchio e all'8° di Leonardo Mari, Under 13 del Frignano Ski Team (scuola sci RioLunato). Buonissimi anche i posizionamenti nei primi 30 di Davide Casali (scuola sci RioLunato e Frignano Ski Team) e Ginevra Tosti (Cerreto Laghi). Per gli Under 12 ci ha pensato Leonardo Mari, anche lui del Frignano, a tenere alti i colori della regione piazzandosi all'8° posto. Sono rientrati nei primi trenta di categoria anche Giovanni Sentieri (22°, Cerreto Laghi), Gianmaria Loconte (27° s.c. Riolunato/scuola sci Valcava) e Francesco Turchi (s.c. Sestola/Sci Club Fanano).

Alle prime gare è seguita la tradizionale cerimonia di apertura con la sfilata di tutte le scuole sci della varie regioni lungo le strade del centro del paese. Giovedì 4 aprile è stata la volta degli Under 9 e Under 10, categoria Baby, anche loro impegnati in uno Slalom Gigante. Il migliore degli emiliano-romagnoli è risultato il modenese Giulio Ghittoni, dello s.c. Riolunato/scuola sci Valcava, piazzatosi al 15° posto. Buono anche il 21° posto del suo compagno di squadra Andrea Zandonà.

Lo stesso giorno tutti i giovanissimi ateti e atlete hanno potuto sfidarsi nello Speed Track Challange -Trofeo Kinder Joy of Moving sulla Pista Kandahar. Questo nuovo formato prevede una discesa unica di gara con tratto di rilevazione della velocità. Al termine della discesa di tutti i partecipanti verrà fatta una media delle velocità. La Regione che avrà la media più alta vincerà il contest. Ecco i risultati di alcuni nostri atleti: 27° Giulia Samueli, 20° Leone Colloredo, 33° Ginevra Iattoni, 43° Lavinia Rapallini, 48° Giacomo Bacchi, 49° Andrea Zandonà. Risulati di tutto rispetto considerando il numero dei partecipanti e la novità, per molti di loro, della prova.

Dopo la cerimonia di chiusura il rientro senza che l'adrenalina scenda, infatti, molti di loro saranno già impegnati il prossimo 6 e 7 aprile in un'altra finale nazionale, il Criterium Cuccioli sulle nevi valdostane di La Thuille, competizione che chiuderà la stagione agonistica 2023/2024.