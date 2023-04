Incetta di medaglie per il circolo sportivo GdF Modena al Trofeo Preganziol

Weekend di successi per i giovanissimi atleti della piscina della Città dei Ragazzi di Modena che, con i colori del Circolo Sportivo Gdf Modena, hanno raccolto medaglie nelle competizioni in programma. Agli ordini del coach Vittorio Damiani una rappresentanza della squadra ha preso parte alla 16 edizione del trofeo Preganziol (TV) di nuoto pinnato.

Nei 50 pinne dedicati agli esordienti vittoria di Anita Schiavi, medaglia di bronzo per Nicole Savazzi e piazzamenti a seguire per Ludovica Raimondi e Giorgia Mingiano. Tra i maschietti argento per Diego Pontevolpe. Nella 1a categoria agonistica doppio oro per Lisa Farella (50 e 100 mono), argento per Ludovica Montanari (100 mono), bronzo per Noemi Murano (50 mono). Sofia Khelifi, Giorgia Ghidoni e Martina Cascelli hanno occupato le posizioni di rincalzo. Gli uomini monopolizzano la gara dei 100 mono ,1 a categoria, con Gabriel Pacchioni davanti a Giacomo Migliori e Davide Calato. I primi due conquistano anche i due gradini più bassi del podio nella distanza dei 50 mt.

Le gare pinne hanno visto protagonisti Lorenzo Rizzello e Leonardo Galasso (1 a categoria) e Samuele Solarino (2 a categoria) con discreti riscontri cronometrici. Tra gli atleti in gara in 3 a categoria, conquista un argento ed un bronzo Mattia Solarino nei rispettivamente nei 100 e 50 pinne. I tecnici Guglielmo Zanasi e Filippo Manni hanno invece accompagnato a Forlì i protagonisti delle finali del campionato regionale esordienti di nuoto. Nutrita la schiera di atleti della squadra modenese che sono scesi in acqua.

Tris di medaglie per l’esordiente B1 Alice Poli (argento nei 50 rana, bronzo nei 100 rana e 100 misti). Nella stessa categoria si distingue Lara Borrelli con la seconda piazza nei 100 farfalla. Due bronzi arrivano dagli uomini, categoria B2, con Filippo Cinus (100 farfalla) ed Andrea Centorame (200 stile libero). La finale dei 100 stile libero femminile registra il settimo posto di Aurora Tuso (categoria A1). Sfortunata la partecipazione di Ludovica Garuti Malagoli (cat. A2) incappata in due squalifiche (200 dorso e 200 misti) che condizionano anche le altre sue gare (200 stile libero e 100 misti) dove, in entrambe, chiude sesta. A chiusura della kermesse forlivese sono andate in scena le staffette maschili e femminili cui hanno preso parte per il Circolo Guardia di Finanza anche Federico Scandurra, Davide Arcari, Rachele Malaguti, Mia Iaccheri e Chiara Auricchio.