Modena femminile, "manita" delle gialle contro il Fraore

Ultimo impegno ufficiale prima del lungo stop per il Torneo delle Regioni che il Modena conquista con una manita contr il Fraore. Parte forte la formazione geminiana ma la prima conclusione a rete è delle parmensi al 3' che con una veloce ripartenza il Fraore porta al tiro Ejelleli con Montorsi attenta a bloccare. Risponde subito il Modena. Bergamini difende palla al limite e imbuca per Bellamico che conclude di prima intenzione con il pallone che esce a fil di palo. Al 4' ancora Bellamico alla conclusione da dentro l'area con il pallone che viene deviato in angolo, saranno 3 i corner consecutivi con la difesa ospite sotto pressione ma senza veri pericoli per la porta parmense.

All'8' passa il Modena, pressing delle giocatrici di Mister Maestroni sul tentativo delle parmensi di costruire gioco dal basso e recupero palla da parte di Pellegrino che da dentro l'area fulmina Delnevo. Insistono le gialle e al 14' trovano il raddoppio, Preti spinge sulla fascia destra e dal fondo centra per l'incornata di Sarego, Delnevo respinge ma Pellegrino arriva per prima sul pallone ed insacca di prepotenza.

Le gialle iniziano a gestire la partita ed al 19' Ferrari è brava a rubare palla a Preti su una costruzione dal basso e da dentro l'area prova sul primo palo trovando Montorsi attenta a vigilare. Dopo un periodo di stanca del match al 39' è ancora Montorsi a salire agli onori della cronaca con una gran parata ancora su conclusione di Ferrari destinata all'incrocio dei pali.

Riparte bene la formazione geminiana nella ripresa, al 48' Pellegrino salta un paio di difensori e da dentro l'area mette un pallone che attraversa tutta l'area piccola su cui Bergamini e Preti mancano la deviazione per un soffio. Al 51' Chierici trova il taglio di Pascarella che anticipa l'intervento di un difensore e conclude dal vertice dell'area grande, il pallone si alza di un metro sopra la traversa. Al 57' sugli sviluppi di angolo scambio fra Bellamico e Sarego che entra in area dove viene affrontata fallosamente da Soncini, Bergamini si presenta sul dischetto e, con un preciso rasoterra spiazza Delnevo.

Passano cinque minuti e il Modena trova il poker, Chierici viene fermata fallosamente 10 metri fuori il vertice dell'area, si incarica della battuta Pellegrino il cui destro supera la barriera e scende sotto la traversa non lasciando scampo al portiere ospite. Al 63' azione ben congeniata dalle gialle, il pallone passa dai piedi di Biagioni a Preti che sprinta sulla fascia, superata Soncini centro dal fondo per la conclusione di Chierici che viene ribattuta, il pallone termina nella disponibilità di Bellamico che di prima intenzione insacca dal limite dell'area.

Nel finale si mette in mostra Monzani Vecchi con due pregevoli azioni personali al 70' ed al 84' ma in entrambe le occasioni Delnevo le nega la gioia personale.

Il tabellino

MODENA - FRAORE 5-0

Modena: Montorsi, Preti, Morè Biagioni, La Torre, Pascarella (59' Gabrielli), Chierici, Sarego (59' Incerti), Pellegrino (72' Monzani Vecchi), Bergamini (72' El Bouhk), Bellamico (77' Coppelli). A disp. Cimorelli, Ferlicca, Dotto, Sola. Allenatore Sig. Cesare Maestroni

Fraore:Delnevo, Tolentino (81' Sartori),Soncini (71' Fiori), Naummi, Armao, Battista, Giordani (62' Punzi), Bazzani, Ejelli (65' Zolesi), Sbuttoni, Ferrari (75' Burani). A disp. Filomarino, Liazare, Lecchini. Allenatore Sig. Graziano Dallara

Reti:8' - 14' - 62' Pellegrino, 57' Bergamini, 63' Bellamico