Calcio femminile, Modena a valanga nel derby contro il Limidi

Vittoria a valanga per le Canarine nel derby con la Polivalente Limidi, partita a senso unico e ricca di occasioni da rete. Il primo quarto d'ora si gioca esclusivamente nella tre quarti ospite ma le numerose conclusioni di Biagioni, Bellamico, Pellegrino e Dotto si infrangono sul "muro" creato dal Limidi davanti a Mangiacasale. Prima conclusione verso la porta geminiana - che poi risulterà l'unica - su palla inattiva di Geraneo ben bloccata da Montorsi.

Al 20' si rompe l'equilibrio in campo, azione tambureggiante di Bellamico sulla corsia destra, centro per la conclusione di Dotto ancora una volt murata ma questa volta Pellegrino è lesta a ribattere a rete da distanza ravvicinata. Passano pochi minuti ed arriva il raddoppio, imbucata di Chierici per il taglio di Pellegrino, controllo e rasoterra dal limite dell'area che non lascia scampo al portiere ospite.

Da segnalare al 25' un bel sinistro di contro balzo di Bellamico che sibila a fil di montante e un destro di Pascarella al 28' che si ferma sull'incrocio dei pali, poi alla mezz'ora la terza marcatura, Pascarella scambia con Bellamico e lascia partire un destro dal limite che si insacca sotto la traversa. Al 34' puntuale inserimento i Dotto su verticalizzazione di Chierici, controllo in area e conclusione che lambisce la traversa. Al 39' la terza rete personale di Pellegrino, colpo di testa fra i due difensori centrali su centro pennellato da Pascarella dalla linea di fondo.

La ripresa che si apre con la quinta rete delle ragazze di Mister Maestroni, percussione di Bellamico sulla fascia i competenza, centro dal fondo a trovare l'inserimento di Incerti e rasoterra sul palo lungo dove Mangiacasale non può arrivare. Al 52' Preti, autrice di un partita di ottimo livello, recupera palla sulla tre quarti, salta un paio di avversarie e viene fermata fallosamente in area, Bellamico realizza il penalty per la sesta rete canarina.

Al 65' lavora bene il pallone la catena di sinistra, scambio La Torre e Pellegrino, appoggio centrale per Bergamini che si gira e dal limite conclude a rete troppo centralmente per sorprendere l'estremo ospite. Al 66' ancora La Torre a spingere sulla fascia, centro per Ferraro che conclude di prima intenzione, respinge Mangiacasale ed il pallone arriva ad El Boukh che trova olo l'esterno della rete. Al 72' La Torre trova la sua soddisfazione personale con un gran destro dai 25 metri che si insacca alle spalle di Mangiacasale.

All'88' l'ottava rete delle gialle, Ferraro ruba palla a centrocampo e verticalizza per Bergamini che resiste al ritorno del difensore e dopo una corsa di quaranta metri ha la freddezza giusta per scaricare lateralmente sull'uscita del portiere a Manfredi che deposita nella porta sguarnita.

MODENA - LIMIDI 8-0

Modena: Montorsi, Preti, Morè, Biagioni, La Torre, Pascarella (58' Ferraro), Chierici (46' Gabrielli), Bellamico (58' El Boukh), Dotto (46' Incerti), Bergamini, Pellegrino (70' Manfredi).

A disp. Ierardi, Sarego, Ferlicca, Sola

Allenatore Sig. Cesare Maestroni

Limidi: Mangiacasale, Fordiani, Bergonzoni, Gherardi, Campagnoli, Borciani (52' Morselli), Bartolomeo, Zappulla (60' Nicolini), Geraneo (85' Setti), Chimento (46' Cavalieri), Bozzoli.

Allenatore Sig.ra Marzia Sorbelli

Reti: 20'-23'-39' Pellegrino, 30' Pascarella, 48' Incerti, 52' Bellamico, 72' La Torre, 88' Manfredi

Arbitro Sig. Pivetti della Sez. di Finale Emilia