World Rookie Tour, il festival dedicato allo skateboard fa tappa a Modena

Mancano pochi giorno al Modena Rookie Fest, che si terrà il 25 e 26 settembre a Modena, presso lo Skatepark Le Gobbe. Si tratta di uno degli eventi di qualifica per le World Rookie Skateboard Finals 2021 di Innsbruck, Austria. Le iscrizioni sono ancora aperte per tutte le categorie in gara, categorie che prevedono anche gli Under 15 ovvero chi si avvicina a questo sport.

Anche il programma collaterale sarà molto ricco, con la night session di sabato 25 settembre aperta a tutti, anche ai non tesserati, e la gita presso il centro di Modena offerta dall'organizzazione, per chiunque vorrà partecipare. A seguire il programma completo

Sabato 25 settembre

10.30 – 12.30 Visita nel centro di Modena. Filming per il Red Bull TV Show

14.00 – 19.00 Training presso Le Gobbe Skatepak

19.30 – 21.30 Night Session presso lo Skatepark indoor Rock&Ride

15.30 – 21.30 Apertura Race Office

Domenica 26 settembre

Qualifiche e finali (14:00 - 19:00 L'orario preciso dipenderà dal numero di iscritti)

10.00 – 12.00 Training e iscrizioni presso “Le Gobbe” skatepark

12.00 – 15.00 Qualifiche

15.30 – 17.30 Finali

18.00 Premiazioni

In caso di maltempo, training e contest saranno spostati all'interno del Rock and Ride skatepark situato a Modena in Via Dei Lancillotto 10-12, presso la Polisportiva Villa d’Oro. Per maggiori informazioni: registration@worldrookietour.com, tel +39 059.9783397 (dalle 9.00 alle 13.00) oppure +39.340.3285569.

