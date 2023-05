Nuoto pinnato, al Circolo sportivo GdF Modena il Campionato Master estivo

Trenta titoli individuali, 1 in staffetta, 21 medaglie d’argento e 13 di bronzo, oltre 4200 punti realizzati e primo posto assoluto nella classifica generale. Con questi numeri il Circolo Sportivo GdF Modena ha trionfato nell’edizione estiva del campionato italiano master di nuoto pinnato andato in scena a Lignano Sabbiadoro.

È stato un duello all’ultimo respiro la squadra romana del Nuoto Belle Arti, piazzatosi al secondo posto ad una manciata di punti dalla formazione geminiana. Con loro sul podio i milanesi di Nps Varedo ed a seguire le altre 25 squadre presenti. Da incorniciare il weekend di gare di Alice Pollastri (categoria M35), Irene Negrini (M40) e Vedis Vecchi (M25) rientrati alla base con 4 titoli individuali ciascuno. Tris d’oro nelle gare pinne per Laura Toschi (M20) e nelle gare monopinna per Daniela Ballocchi (M35) e Lorenzo Galasso (M20).

Tre titoli italiani anche per Guido Mattera (M50) che dopo aver trionfato nei 50 e 100 monopinna, ha stampato un eccellente 20’’01 nei 50 mt apnea, che oltre al titolo di categoria gli ha regalato la giusta ovazione da parte di compagni di squadra ed avversari. Doppio oro per Alessandro Boni (M35) che si mette al collo anche due argenti. Si laurea bi-campionessa italiana nei 50 mono e 50 apnea Valeria Castiello (M25) che coglie anche un argento nei 100 pinne.

Nella categoria M50, tra le più competitive in assoluto, arrivano un oro (50 mono) e due argenti (50 apnea e 800 mono) per Massimiliano Migliorini, due argenti e due bronzi per Vincenzo Lembo (distribuiti tra 50, 100, 200 e 800 monopinna), due argenti per Sonia Vitale (50 e 100 mono). L’ultimo alloro individuale lo conquista Brunella Federzoni (M65) nei 50 pinne, accompagnato da 2 piazze d’onore nelle distanze più lunghe.

Si tinge d’argento il battesimo con i colori della nuova squadra di Francesca Della Maggiore (M45). Per lei, dopo 4 secondi posti nelle gare individuali arriva il meritatissimo tiolo italiano con i compagni di squadra della staffetta Galasso, Vitale e Vecchi. Il medagliere della squadra si arricchisce con i podi di Clara Khalil (2 argenti, 1 bronzo), Francesco Romei (1 argento, 1 bronzo), Lisa Tosi (1 argento, 2 bronzi), Christian Crespi (2 argenti, 2 bronzi), Luca Giordano (2 bronzi), Marzia Musso (1 bronzo) e per i debuttanti Maurizio Mei Tomaso (1 bronzo) e Dario Calzavara (1 argento, 1 bronzo).

Le staffette regalano altre soddisfazioni alla squadra che, per l’occasione, era seguita dai tecnici Silia Tsigkoia e Cesare Fumarola. Al citato trionfo nella 4x100 monopinna cat. U140, si aggiungono tre secondi posti conquistati dalla staffetta monopinna U220 (Negrini-Crespi-Khalil-Boni) e dalle staffette pinne U140 (Toschi-Romei-Mei Tomaso-Pollastri) e U220 (Giordano-Castiello-Migliorini-Musso). Punti fondamentali per il piazzamento finale sono stati garantiti da Roberto Sensi, Lorena Bizzari, Rocco Maggi, Carlos Crignola, Manielo Galasso, Paolo Paglia e Shangxia Chen.