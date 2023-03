Nuoto pinnato, Sevignani si veste d'azzurro. Leonardi da record

Sono stati eccezionali gli atleti della Sweet team Modena che hanno partecipato ai campionati italiani assoluti di Nuoto Pinnato a Lignano Sabbiadoro lo scorso week end.

Allenati da Michele Russo, tecnico e atleta, e da Giancarlo Pagliarini i modenesi hanno totalizzato un bottino di quindici medaglie il quale, è da sottolineare, permette ai modenesi di concludere i campionati al terzo posto nella classifica generale assoluta, dietro a Treviso e a Roma, e al secondo posto sia nella classifica femminile assoluta che nella under 18 sempre femminile.

Protagonista assoluta Silvia Sevignani la quale si è aggiudicata i 200, 400 e gli 800 Nuoto Pinnato assoluti femminili. In questi ultimi, Silvia, con il tempo di 7’06”53, ha abbassato il proprio primato personale di quasi due secondo e ha staccato il biglietto per i Campionati Europei che si terranno in Ungheria il prossimo luglio. La fortissima nuotatrice ha poi arricchito il suo m

edagliere con la medaglia d’oro nella staffetta 4x200 Nuoto Pinnato conquistata insieme alle compagne di squadra Anita Prampolini, Sara Tonelli e la giovanissima Anna Leonardi, la quale è stata protagonista di un campionato da incorniciare. l’atleta modenese, che già lo scorso anno si era messa in evidenza partecipando ai campionati europei giovanili, ha strabiliato nei 1500 mt Nuoto Pinnato cimentandosi in vasca con le atlete assolute e dominando la finale. L’atleta poco più che quindicenne ha stabilito il primato nazionale di seconda categoria femminile sulla distanza, onquistando la vittoria nella categoria under 18 femminile, e al passaggio degli 800 m. Quest’ultimo primato ha saputo migliorarlo a distanza di 24 ore nella finale degli 800 m vinta con grande facilità ed una prestazione seconda solo a quella della compagna di squadra assoluta, e quindi di categoria superiore, Silvia Sevigani.

Anna ha anche conquistato la medaglia d’argento nei 200 e 400 m Nuoto Pinnato e la medaglia d’oro con la staffetta 4x50 pinne Under 18 insieme alle compagne di squadra Veronica Panizza, Caterina Ranzi ed Elettra Calanca. Un'altra medaglia storica la Sweet Team l’ha conquistata con il quartetto assoluto della 4x50 pinne formato da Michele Iotti, Andrea Pegoraro, Michele

Russo e Nicola Piermaria Turrini, staffetta storica della società modenese. Argento prestigioso anche per la staffetta 4x100 pinne assoluta mista con Elettra Calanca, Simone Aime, Anita Prampolini, Valter Prampolini.

Una rivelazione del campionato il giovanissimo Gioele Vignoli che ha conquistato la medaglia di bronzo nella finale dei 50 apnea Under 18 oltre al quarto posto nei 100 m abbassando il proprio primato personale. Ancora un bronzo per gli atleti della Sweet team è stato conquistato da Veronica Panizza nei 100 mt velocità subacquea Under 18.

Argento e titolo sfiorato nei 100 pinne Under 18 per Elettra Calanca che nella doppia distanza ha chiuso al terzo posto. Da non tralasciare la finale dei 50 apnea nuotata da Lorenzo Poppi che assieme a Silvia Sevignani, Andrea Pegoraro, e Anita Prampolini si sono piazzati al quarto posto nella 4x50 mono mista assoluti. Infine, si segnalano tra le fila della squadra modenese le partecipazioni di Irene Ferrari all’esordio in un campionato tricolore assoluto e del veterano Fabrizio Agliolo Gallitto.

Chiuso il sipario tricolore, ora i ragazzi modenesi punteranno alla prova di Coppa del mondo che si disputerà in Italia tra quindici giorni.