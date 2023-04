Trofeo a squadre esordienti in vasca corta, ottimo risultato per i giovanissimi del Circolo GdF

Sono andate in scena a Carpi, le finali regionali FIN esordienti a squadre. Le gare, concentrate nella sola giornata di domenica, hanno visto al via le formazioni dell’Emilia Romagna piazzatesi ai primi otto posti nel corso delle qualifiche invernali, nelle categorie A e B, maschili e femminili. I criteri di selezione avvantaggiano le corazzate che possono contare su un bacino di atleti distribuito tra le varie piscine della regione, potendo attingere il meglio per ogni singola specialità in programma.

Ciò nonostante la città di Modena è riuscita a portare in finale due squadre, gli Amici del Nuoto dei Vigile del Fuoco ed il Circolo Sportivo Guardia di Finanza Emilia Romagna. Entrambe le squadre hanno portato in finale la formazione maschile categoria B, qualificatisi all’appuntamento finale rispettivamente come settimi ed ottavi. Di rilievo il risultato della formazione dei finanzieri modenesi che, con appena quattro ragazzi impegnati nelle qualificazioni, è riuscita a strappare l’ultimo pass disponibile per l’evento. Gare individuali in tutti gli stili e staffette hanno animato la battaglia sportiva tra le squadre geminiane per il primato cittadino.

L’hanno spuntata i giovanissimi nuotatori del Circolo Sportivo GdF, seguiti dai coach Guglielmo Zanasi e Filippo Manni, che alla fine della giornata hanno ottenuto un eccellente settimo posto precedendo i Vigili del Fuoco che hanno chiusi ultimi distanziati di 10 punti. Ottime le prove di Filippo Cinus nelle distanze a farfalla chiuse con un secondo posto nei 100 mt ed un terzo nei 50 mt. Non da meno Andrea Centorame, piazza d’onore per lui nei 100 stile libero e brillante 5° nei 100 dorso.

Riscontri cronometrici apprezzabili e punti importanti per il team da parte di Federico Scandurra cimentatosi nelle distanze a rana. 50 dorso e 50 stile libero le gare che hanno visto protagonista Davide Arcari, piazzatosi al settimo posto in entrambe con un deciso miglioramento dei propri crono. La loro estenuante giornata di gara si era aperta con un brillantissimo 5° posto nella staffetta 4x50 stile libero e si è conclusa con il 7° posto nella staffetta 4x50 misti. La vittoria finale è andata al President Bologna che ha preceduto di un punto i carpigiani della Coopernuoto; in terza piazza i CN UISP Bologna.