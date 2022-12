Mondiali vasca corta: Paltrinieri medaglia d'oro nei 1.500 stile libero

L'inno di Mameli risuona sin dalla prima giornata ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne. Gregorio Paltrinieri oggi, martedì 13 dicembre, ha conquistato la medaglia d'oro nei 1.500 stile libero con il tempo di 14’16″88. Il francese Joly (14’19″62) e il norvegese Christiansen (14’24″08) devono accontentarsi della medaglia d'argento e di bronzo.

Paltrinieri è il primo italiano che riesce a vincere due ori individuali ai Mondiali in vasca corta. "Non sarà una vittoria che ricorderò ma è importantissima, perché era da tanto tempo che non gareggiavo in vasca corta e non pensavo di fare questo tempo buono. E' vero, oggi mancava qualcuno- ha detto ai microfoni di Raisport riferendosi ai suoi avversari storici, assente in Australia- ma nello sport vincere non è mai scontato. Ho cercato di avere un passo veloce all'inizio e ho aspettato che gli altri venissero su per dare l'affondo alla fine, ma ho sofferto anche io. E' stata l'esperienza a farmi vincere, ho una consapevolezza diversa adesso, dopo tanti anni".

Riguardo ai risultati del resto della Nazionale, ha spiegato: "Il campionato è lungo e tanti di noi ancora devono scendere in acqua, dobbiamo forse ambientarci ancora bene ma la squadra è forte, sono fiducioso e lo dimostreremo", ha concluso.