Scuole medie e superiori, al Palamolza le sfide dei tornei di pallamano

Si sono tenute in questi giorni le competizioni sportive scolastiche di pallamano, promosse e coordinate dal Provveditorato agli Studi e rivolte alle studentesse e agli studenti delle scuole “medie” e “superiori” del territorio provinciale.

Le fasi finali delle competizioni di sono svolte al Palamolza di Modena e hanno partecipato, per la scuola secondaria di primo grado (medie), sei squadre miste (ic7, ic8, ic1, Cavezzo Nonantola, Carpi nord), cinque squadre di cadetti (ic1, Cavezzo, Nonantola, Novi, Carpi nord) e tre di cadette (ic1, Cavezzo, Carpi nord).

Per la scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori) hanno partecipato tre squadre degli istituti Spallanzani, Guarini, da Vinci per un totale di 31 studenti, con la vittoria della squadra del Guarini, il secondo posto dell’istituto Da Vinci e il terzo posto per lo Spallanzani.

Scuole secondarie di 1° grado

Ragazz* mista

1° classificata - Istituto Comprensivo Carpi Nord

2° classificata - Istituto Comprensivo 1 Modena

3° classificata - Istituto Comprensivo F.lli Cervi Nonantola

4° classificata - Istituto Comprensivo 8 Modena

5° classificata - Istituto Comprensivo Masi Cavezzo

6° classificata - Istituto Comprensivo 7 Modena

Cadetti

1° classificata - Istituto Comprensivo 1 Modena

2° classificata - Istituto Comprensivo Carpi Nord

3° classificata - Istituto Comprensivo Gasparini Novi di Modena

4° classificata - Istituto Comprensivo Masi Cavezzo

5° classificata - Istituto Comprensivo F.lli Cervi Nonantola

Cadette

1° classificata - Istituto Comprensivo 1 Modena

2° classificata - Istituto Comprensivo Carpi Nord

3° classificata - Istituto Comprensivo Masi Cavezzo

Scuole secondarie di 2° grado

Allievi

1° classificata – IIS Guarini - Modena

2° classificata – IIS Leonardo da Vinci - Carpi

3° classificata – IIS Spallanzani – Castelfranco Emilia

Prossimo appuntamento con le Competizioni Sportive Scolastiche il 26 e 27 marzo prossimi con la Pallacanestro provinciale alle Ferraris.