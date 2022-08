Triathlon, vittoria all'Hardskin Trio Senigallia per Cocchi, bene anche Severi

Due triatlete modenesi tesserate per il TD Rimini hanno terminato la prima parte di stagione con le due trasferte di Ledro (TN) e Senigallia (AN) entrambe gare del calendario nazionale Fitri disputate su distanza sprint (750m swim - 20 km bike - 5km run): si tratta di Chiara Cocchi (classe 2000 già 9a ai campionati italiani assoluti di triathlon) e Ludovica Severi (classe 2002).

Al Ledroman triathlon sprint (10 luglio) Chiara è uscita seconda dall'acqua, Ludovica quinta. Chiara dopo i primi km di bici formava un gruppetto all'inseguimento dell'atleta in fuga, terminando la frazione bike in lizza per il podio, Ludovica ha affrontato la frazione di ciclismo perlopiù in solitaria. Il percorso ciclistico duro (doppia salita da 1.5km) intorno al lago di Ledro e il percorso podistico ondulato e sterrato lungolago hanno messo a dura prova le due atlete che non hanno trovato buone sensazioni a piedi terminando la gara in sesta (Cocchi) e nona posizione (Severi).

La settimana successiva hanno preso il via all'Hardskin Trio Senigallia in cerca di riscatto in una gara dalle caratteristiche tecniche sicuramente più abbordabili come bici e corsa perlopiù pianeggianti, ma dalla titolazione superiore (rank gold) e con temperature alte.

Chiara è uscita prima dall'acqua insieme alla favorita Lilli Gelmini, pedalando con lei per tutta la frazione ciclistica, per poi scendere a piedi e giocarsi tutto a piedi. Ludovica ha terminato la frazione natatoria a 35" dalle prime due, mettendosi a lavoro in bici all'inseguimento, con il podio virtuale come obiettivo. Nella seconda transizione (bici-corsa) Chiara è uscita davanti prepotentemente guadagnando 15 metri di vantaggio dalla sua avversaria e mantenendoli per tutti i 5km, andando a cogliere la prima vittoria della stagione 2022 mentre Ludovica terminava la gara al sesto posto assoluto, migliore risultato di stagione.

“Enorme soddisfazione per il gruppo TD Rimini di Modena che dirigo, che con il lavoro quotidiano e le corrette strategie di gara ha centrato la prima vittoria assoluta e la possibilità di essere sempre protagonisti e pericolosi in gara - ha detto Filippo Cassibba -”. Ora le ragazze osserveranno un periodo di vacanza e riposo (oltre a sostenere gli esami universitari, sono entrambe studentesse Unimore) e poi si ritroveranno al raduno ad Ovindoli (AQ) insieme al resto della squadra per preparare la seconda parte di stagione.