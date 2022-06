Trofeo Mario Ansaloni, Cassanelli e Zurru tingono di gialloblù lo storico meeting

Ieri sera è andato in scena al Campo Comunale di Modena il Trofeo Mario Ansaloni con una buona partecipazione alle gare e una bella vittoria di Giulia Cassanelli nel salto con l’asta assieme a quella di Francesco Zurru nei 2000 siepi. Mentre a Roma le stelle dell’atletica mondiale si sfidavano per guadagnare punti in Diamond League e per migliorare la preparazione in vista dei campionati mondiali, sotto la Ghirlandina si sono sfidati gli atleti della regione ed anche diverse presenze interessanti da fuori regione in gare dal buon livello tecnico e decisamente numerose.

Memorial Ansaloni a Rovetta

Come da tradizione all’interno del meeting dedicato a Mario Ansaloni la gara clou è stata quella del triplo maschile, specialità praticata dal portacolori gialloblù prematuramente scomparso nel 2005. Ad aggiudicarsi il Memorial è stato Jean Dominiq Rovetta della Bracco Atletica che all’ultimo salto ha trovato la misura di 14,26 metri che lo ha portato a scavalcare di cinque centimetri l’esperto Daniele Cavazzani, atleta che difende i colori della Studentesca Rieti.

Velocità, Cavalieri beffata in volata da Faissal

Nei 200 metri femminili scintille nella prima serie con la gialloblù Anna Cavalieri che ha duellato fino all’ultimo centesimo con Habiba Faissal del CUS Parma che ha avuto la meglio sul finale chiudendo la gara in 24”64 contro al 24”66 dell’atleta di casa che ha comunque dimostrato ottime capacità di tenuta. La gara, molto popolata, è stata corsa da 81 velociste suddivise nelle varie serie. Al maschile dodicesimo Riccardo Valentini in 22”34 nella gara vinta dall’atleta geminiano, ora in prestito alla Polisportiva Triveneto di Trieste, Freider Fornasari. Nei 400 un po’ sottotono il pavullese gialloblù Lorenzo Lamazzi che chiude all’ottavo posto in 51”07, mentre nel giro di pista ad ostacoli vince la seconda serie Simone Burani con 56”05 per un quarto posto nella classifica finale.

Mezzondo, Zurru primo tra gli Allievi nelle siepi

A rappresentare il mezzofondo nel Trofeo Mario Ansaloni erano solo le gare con le siepi divise nei consueti 3000 metri per quanto riguarda gli atleti dalla categoria Junior a salire e 2000 per gli Allievi. Al maschile a trionfare tra quest’ultimi è stato Francesco Zurru che ha chiuso le proprie fatiche al termine di una gara in cui ha spesso scandito il ritmo fermando il cronometro sul 6’42”38.

Lanci, Puliserti terzo nel martello

Nel peso bene Lorenzo Puliserti che ha trovato subito lo spunto per aggiudicarsi il suo lancio migliore di giornata e chiudere la gara al quarto posto con 13,71 metri, lui che ha preso parte anche alla gara di lancio del martello piazzandosi terzo con 54,85 metri. Al femminile nel lancio del peso Allieve terza piazza per Agata Baldini con la misura di 10,82 metri, identica alla misura realizzata dalla seconda classificata Marta Andriollo dell’atletica Vicentina che però aveva misure precedenti migliori della modenese. Nel lancio del martello sesta piazza per Arianna Cavicchioli con 37,59 metri.

Salti, Cassanelli si aggiudica l’asta

Vittoria per Giulia Cassanelli nel salto con l’asta con la misura di 3,62 valicata all’ultimo tentativo. La modenese ha poi tentato di valicare i 3,72 metri fallendo però i tre tentativi. Per i colori gialloblù in luce anche Asia Tognoli al secondo posto con 3,32 metri e quarta Ilaria Bellei Ponzi con 3,22 metri. Nel salto in alto terza piazza per la Promessa Anna Bondi che ha valicato la misura di 1,55 al primo tentativo fallendo poi a 1,60 metri. Sesta piazza per L’Allieva Greta Laura Remorgida con 1,40.