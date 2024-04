Un weekend di sport per tutti: 1500 atleti e oltre 2000 presenze di pubblico

Un weekend incredibile, con più di 1500 atleti di tutte le età a divertirsi e gareggiare assieme e un pubblico che ha gremito gli spalti del PalaMolza, del Novi Sad, delle palestre di Castelvetro, Medolla, Gino Nasi: tutto questo è Uisp Modena quando arriva la primavera.

DANZANDO IN TOUR. Un altro enorme successo quello di “Danzando in Tour – The last dance”, in un 2024 che dopo le tre tappe di selezione tra Modena, Imola e Faenza (con oltre 700 ballerini e 1300 spettatori) ha visto le finalissime disputarsi al PalaMolza di Modena davanti a una cornice di 1500 spettatori divisi sui due giorni di gara tra sabato 13 e domenica 14 aprile incitati e salutati dall’assessora allo sport Grazia Baracchi e dalla presidente Uisp Vera Tavoni.

Alle finali si erano qualificati 545 ballerini per un totale di 108 coreografie divise per categorie stile e per età. Al sabato si sono esibite le coreografie di Open Show e Urban/Hip Hop. Questi i premi. Nell’under 12 gruppi Open Show premiate le ragazze della Nazareno Carpi, nell’under 16 gruppi Open Show vittoria per Accademia Danza Fitness con la coreografia “The Search”, negli over Open Show premi per Accademia Danza Fitness e Ritmo Caliente. Passando all’ Urban/Hip Hop : nei gruppi under 9 successo per La Patria Carpi con “Superbowl”; nei gruppi under 12 vittoria per Arcadia con ”Pump it up”; nei gruppi under 16, sempre hip hop, primo posto ancora per Arcadia con “Problem”; nei gruppi over successo a parimerito per Greenjoy con “So vez” e Accademia DanzaFitness con “Creed”. Nell’hip hop si sono sfidati anche i Talenti, ovvero le coreografie per solo o passi a due: in under 12 premiata Joydance, in under 16 premiati Arcadia e Accademia DanzaFitness, negli over vittoria per Arcadia con “Japan”. Al sabato si è svolta anche la “battle” di hip hop e breakdance uno contro uno: affermazioni per Django nell’hip hop open, Gerik nella break open, Black Out per hip hop under 14, B-Boy Panther per break under 14. Domenica in scena danza classica, contemporanea e modern. Premiati Off, Greenjoy, Arci Soliera, Aneser Dance, Accademia DanzaFitness, Bodylife 2.0, Dance Art Studio. Nel Classico : in under 12 gruppi vittoria per Centro La Fenice con “Mazurka”; in under 16 gruppi successo per Start Danza e Moviamento con “November; in under 9 talenti primo posto per Dance Art Studio con “Cappuccetto rosso e il lupo”; in under 12 talenti vittoria di Start Danza e Movimento con “Pipistrello variation”; in under 16 talenti primo posto ancora per Start Danza e Movimento con “Awakening of Flora; in over talenti prima Sparkling Project con “Principessa Fiorina”. Nel Modern : in under 9 gruppi vittoria di Accademia DanzaFitness con “Sweet Disposition”; in under 16 gruppi vittoria di Off con “Poetica. Nel Contemporaneo : in under 9 gruppi vittoria del Centro Le Fenice con “Giochiamo”, in under 12 gruppi successo sempre per Centro La Fenice con “Nei miei sogni”; in under 16 gruppi vittoria di Aneser Dance con “Solitudine è gelo per l’anima”; nei talenti under 9 successo per Centro La Fenice con “Ho perso la testa”; in under 16 talenti affermazione di Ikodanza con “Something has changed”. Al termine della manifestazione la giudice Uisp Camilla Colussi ha selezionato per le finali del concorso nazionale “Città in danza” ben 40 coreografie che si torneranno quindi a esibire in novembre a Torino. Nei prossimi giorni sarà assegnata dal partner della manifestazione Soroptimist una borsa di studio per sostenere le spese relative alla trasferta di “Città in danza”.

GINNASTICA ARTISTICA E RITMICA. Quasi 600 giovani ginnaste hanno animato i palasport di tutta la provincia lo scorso weekend. A Castelvetro si è svolta una giornata intera dedicata alla ginnastica artistica: prima i percorsi motori dedicati alle scuole dell’infanzia con 45 bambine, poi la gara di acrobatica con 300 ragazze in rappresentanza delle società Animo Castelvetro, Happy Time Castellarano, J-Fit (Reggio Emilia), La Trottola Castelfranco Emilia, Polivalente Maranello, Marzabotto (Bologna), Pico Mirandola, Polisportiva San Faustino, Società Ginnastica Castelnovese, Sport Center Nonantola. A Medolla invece si è svolta la seconda prova provinciale di ginnastica ritmica individuale e a squadre con oltre 200 giovanissime atlete ad alternarsi in pedana per le società Anima Ritmica, San Faustino, Soliera, Uisp Modena Medolla, Viola Dance & Fitness (MN). La ginnastica Uisp Modena chiuderà la stagione sabato e domenica a Campogalliano con la gara a tre prove e oltre 500 ginnaste iscritte.

CICLISMO EMILIA RACE- Sabato 13 aprile poi spazio anche all’Emilia Race di ciclismo al Parco Novi Sad: ben 170 gli atleti in gara divisi nelle varie categorie, dagli M1 fino alla più popolata di tutte, la M6. Tre le tappe già corse, sei quelle ancora da correre. Da aprile a ottobre poi grande spettacolo con il Challenge Grimpeur, cinque tappe con salite difficilissime e brevi sul nostro Appennino. Al termine vincerà la graduatoria il miglior scalatore, cui sarà assegnato il premio “Marco Pantani”.

JUDO ALLA NASI- Patrocinata dal settore Discipline Orientali Uisp Modena, sabato si è tenuta anche una gara di judo alla Polisportiva Gino Nasi, con l’organizzazione del maestro Sergio Bertozzi. Un successo per oltre 100 bambini di tutte le categorie.