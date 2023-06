VIDEO | Gli spazzini nei quartieri: "La mentalità dei cittadini sta migliorando"

La presentazione degli Spazzini di Quartiere, oggi saliti a quota 20 in città, è stata l'occasione per Hera e Comune per fare il punto su questo servizio, che rappresenta uno snodo importante nel periodo di transizione verso il nuovo modello di raccolta differenziata.

L'obiettivo di ovviamente quello di migliorare il decoro del territorio attraverso una presenza più capillare e diffusa, le mansioni degli Spazzini di Quartiere sono molto variegate. Si va, appunto, dalla raccolta di sacchi impropriamente gettati attorno ai contenitori stradali, allo spazzamento e pulizia di aree particolarmente critiche, alla verifica del funzionamento dei cassonetti, fino alla segnalazione di rifiuti ingombranti abbandonati, che in ragione del loro peso e volume verranno raccolti da squadre dedicate e separati per il recupero.