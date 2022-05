Premiata al Cibus l’innovazione modenese dell'Acetificio Mengazzoli di Mirandola

La partecipazione al Cibus dell’Acetificio Mengazzoli di Mirandola (MO) si è conclusa con due importanti riconoscimenti, arrivati entrambi per l’innovazione portata all’evento parmense.

Infatti, gli originali Acidulati Wo’t hanno ottenuto il prestigioso Grocery & Consumi Awards 2022, i premi dell’eccellenza assegnati dal retail (con una giuria formata da ben 101 giurati) a sottolineare l’impegno delle aziende che si sono maggiormente distinte nel 2021.

Uno degli Acidulati, per la precisione quello all’ananas, è inoltre stato selezionato fra i prodotti più originali presentati in fiera in questo 2022 ed è stato così inserito nel Cibus Innovation Corner, un’area espositiva speciale dove sono state collocate le principali novità del settore food&beverage.

Gli Acidulati Wo’t sono nati dallo studio di culture gastronomiche diverse in giro per il mondo, dall’Oriente all’America Latina. Una linea di prodotti composta da sei referenze: riso, miele, malto, dattero, banana, oltre al premiato ananas. Non si tratta di “aceti” aromatizzati, ma di condimenti ricavati dalla fermentazione della materia prima, senza l’aggiunta di aromi e zuccheri, ottenuti dopo anni di studio e selezione di lieviti, per mantenere profumi e sapori delicati ma unici e ben definiti.