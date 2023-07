Caserma di Concordia. Prandini: "Bisogna concludere i lavori di ripristino post sisma"

Il sindaco Luca Prandini il 26 giugno scorso ha avuto un incontro con il Prefetto di Modena, dott.ssa Alessandra Camporota, per affrontare i nodi irrisolti che impediscono la conclusione dei lavori di ripristino post sisma della stazione dei Carabinieri di Concordia.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in Prefettura a Modena, il sindaco ha avuto l’occasione di esprimere nuovamente il profondo disagio della comunità nel constatare la lunga interruzione dei lavori all’edificio demaniale e il conseguente stato in cui si trova.

Il Prefetto si è fatto carico di sollecitare i diversi enti competenti, chiedendo precisi impegni alla conclusione dei lavori della stazione dei Carabinieri di Concordia di Via Carducci e al ripristino di condizioni di decoro dei luoghi, a partire dalla riparazione della recinzione danneggiata da un incidente stradale.

Nello specifico, in data 16 giugno 2023 il Provveditorato alle Opere Pubbliche ha adottato gli atti necessari per procedere all’affidamento dei lavori di completamento dell’impiantistica, per un importo a base di gara di € 434.000. Il Prefetto ha sollecitato gli stessi a fornire un cronoprogramma dei lavori e a dare impulso alle attività per arrivare al ripristino dell’immobile.

Il sindaco Luca Prandini ringrazia il Prefetto di Modena, dott.ssa Alessandra Camporota per l’attenzione dedicata al Comune di Concordia e alla stessa Arma dei Carabinieri.

L’Amministrazione comunale ha sempre ritenuto che l’edificio demaniale di via Carducci dovesse riprendere la sua funzione di sede del Comando Stazione dei Carabinieri di Concordia ritenendola una struttura necessaria e strategica per la sicurezza della comunità.