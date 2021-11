Città verdi, il 28esimo rapporto che misura aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente

E' stato reso pubblico il 28esimo rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia per fotografare quanto le città del territorio sono Green.

Il rapporto si basa su 18 parametri raggruppati in 5 macroaree (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente): la classifica finale fotografa con dati relativi al 2020 le performance ambientali di 105 città capoluogo di provincia.

Sul podio come città verde troviamo Trento seguita da Reggio Emilia e al terzo posto Mantova.

Modena risulta essere solo 61esima in classifica su un totale di 105 città esaminate. A far scendere in classifica la nostra città la terzina legata ai livelli di inquinamento che la vedono posizionarsi al 87 ° posto per Pm10, al 86° per Ozono e all'81 ° posto per biossido di azoto.

Altri paramentri che trascinano verso il fondo della classifica modena sono quelli legati alle vittime della strada che la vedono posizionarsi alla 84° posizione e quella legata ai rifiuti prodotti in 97° posizione.

Molto bene invece il dato di "Alberi in aree di Proprietà pubblica" che vedono Modena al 2 posto nazionale, all' Uso efficiente suolo in 19 esima posizione e le piste ciclabili alla 18 esima.

Dati quella della nostra città che eguaglaino quelli del precedente rapporto