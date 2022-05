Una corona per le vittime del sisma, sindaci riuniti nel ricordo a Medolla

Questa mattina la giunta dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in presenza del Consiglio comunale dei Ragazzi, ha deposto una corona d'alloro a Medolla per commemorare le vittime del sisma del maggio 2012 (che in tutto furono 28). Si tratta del paese dove domani mattina, proprio a fianco del piazzale che ospita il monumento alle vittime 2012, sarà presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che al Teatro Facchini incontrerà tutti gli amministratori dei Comuni del cratere, oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali.

Erano presenti alla cerimonia di oggi il sindaco Alberto Calciolari, anche nella sua veste di presidente dell'Unione, insieme ai colleghi di Concordia sulla Secchia (Luca Prandini), San Felice sul Panaro (Michele Goldoni), San Prospero (Sauro Borghi), Cavezzo (Lisa Luppi), Mirandola (Alberto Greco), Camposanto (Monja Zaniboni). Non hanno potuto essere presenti i sindaci di Finale Emilia e di San Possidonio, claudio Poletti e Carlo Casari. Calciolari ha tenuto un breve discorso in ricordo delle vittime ricordando "l'impegno di tutte le amministrazioni coinvolte nella tragedia" per ricostruire "le pietre, rappresentate dalle abitazioni, ma anche e soprattutto il cuore delle persone che costituiscono la comunità" locale.