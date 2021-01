Coronavirus. In Emilia-Romagna 2.629 nuovi positivi, Donini: "Un aumento in parte atteso. Ora tocca ai vaccini senza abbassare la guardia"

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 174.141 casi di positività, 2.629 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.372 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 22,9%. Effettuati anche 11.559 tamponi rapidi.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.168 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 517 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 568 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46 anni.

Sui 1.168 asintomatici, 563 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 114 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 27 con gli screening sierologici, 12 tramite i test pre-ricovero. Per 452 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 564 nuovi casi; a seguire Modena con 512, Ravenna (292), Reggio Emilia (259), Rimini (258), Piacenza (188), Ferrara (142), Parma (93). Poi, Cesena (129), Forlì (117) e Imola (75).

“In questi giorni assistiamo a un incremento dei casi positivi, in Emilia-Romagna e nel Paese- afferma l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini-. In parte atteso, perché scontiamo qualche settimana precedente al Natale che ha visto maggiore libertà di movimento e di relazioni personali e sociali per i cittadini. Inoltre, all’alto numero di tamponi molecolari che facciamo, si aggiungono ogni giorno sempre più tamponi rapidi, quasi 30mila solo negli ultimi tre giorni: una capacità di testare la popolazione che ci permette di trovare molti asintomatici e quindi di fare maggior controllo e prevenzione. Ma è soprattutto importante l’avvio, ieri, dopo il "vaccine day", della campagna vera e propria di vaccinazioni contro il Covid. Siamo partiti col personale sanitario, gli operatori e i degenti delle CRA e in Emilia-Romagna ci siamo dati l’obiettivo di arrivare a fare 50mila vaccini a settimana: adesso più che mai è il momento di tenere alta la guardia, continuando tutti a rispettare le regole di sicurezza”.

Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 11.372 tamponi, per un totale di 2.583.512. A questi si aggiungono anche 208 test sierologici e 11.559 tamponi rapidi effettuati da ieri.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.118 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 109.546.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 56.787 (-559 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 53.913 (-571), il 95% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 70 nuovi decessi: 1 a Piacenza (un uomo di 92 anni), 3 in provincia di Parma (una donna di 82 anni e due uomini di 82 e 92 anni), 2 in provincia di Reggio Emilia (due uomini di 82 e 92 anni); 9 nel modenese (cinque donne - una di 51 anni, una di 61, due di 89 e una di 94 - e 4 uomini, uno di 62, uno di 69, uno di 71 e uno di 88 anni); 33 in provincia di Bologna (16 donne – di 67, 77, due di 81, 85, 88, 89, tre di 90, tre di 93, 94, 95, 99 anni – e 17 uomini: di 69, 71, due di 72, 80, 81, due di 83, 84, 87, 88, 89, due di 90, 91, 96, 97 anni); 1 a Imola (un uomo di 94 anni); 18 in provincia di Ravenna (11 donne di 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 97, 100 anni, e 7 uomini, di 65, 84, 85, 86, 91, 92, 98 anni); 2 a Forlì-Cesena (una donna di 90 anni nel cesenate e un uomo di 75 anni nel forlivese. Un decesso di un uomo di 85 anni residente in altra regione. Nessun decesso nelle province di Ferrara e Rimini.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 7.808.

Situazione delle Terapie Intensive

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 231 (-2 rispetto a ieri), 2.643 quelli negli altri reparti Covid (+14).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 14 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 16 a Parma (+1), 20 a Reggio Emilia (-1), 51 a Modena (-1), 45 a Bologna (-1), 14 a Imola (+2), 26 a Ferrara (-2), 18 a Ravenna (-2), 5 a Forlì (invariato), 4 a Cesena (+1) e 18 a Rimini (invariato).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 15.654 a Piacenza (+188 rispetto a ieri, di cui 102 sintomatici), 13.092 a Parma (+93, di cui 28 sintomatici), 23.625 a Reggio Emilia (+259, di cui 158 sintomatici), 31.387 Modena (+512, di cui 334 sintomatici), 34.545 a Bologna (+564, di cui 304 sintomatici), 5.578 casi a Imola (+75, di cui 28 sintomatici), 9.293 a Ferrara (+142, di cui 27 sintomatici), 13.121 a Ravenna (+292, di cui 131 sintomatici), 6.151 a Forlì (+117, di cui 91 sintomatici), 6.394 a Cesena (+129, di cui 102 sintomatici) e 15.301 a Rimini (+258, di cui 156 sintomatici).

Il bollettino Nazionale

Attualmente positivi: 574.767

Deceduti: 74.621 (+462)

Dimessi/Guariti: 1.479.988 (+16.877)

Ricoverati: 25.375 (-331)

di cui in Terapia Intensiva: 2.553 (-2)

Tamponi: 26.756.131 (+157.524)

Totale casi: 2.129.376 (+22.211, +1,05%)

