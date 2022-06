Palazzo comunale, il Sindaco ha ricevuto il generale di corpo d’armata Carlo Lamanna

Nel pomeriggio di ieri il Sindaco Giancarlo Muzzarelli ha ricevuto a Palazzo comunale il generale di corpo d’armata Carlo Lamanna comandante del Comando per la formazione, specializzazione e dottrina (Comfordot) dell’Esercito. “Modena ha un legame molto stretto con l’Esercito italiano e l’Accademia militare rappresenta un valore per la città”, ha detto il primo cittadino modenese. Il generale Lamanna era accompagnato dal generale di divisione Davide Scalabrin, comandante dell’Accademia militare, e durante l’incontro istituzionale è stato sottolineato il ruolo importante dell’istituzione scolastica militare sia per la centralità nel percorso di formazione degli ufficiali dell’Esercito e nell’Arma dei carabinieri sia per il territorio.

L’anno scorso, durante una seduta dedicata del Consiglio comunale, il Comune aveva conferito la cittadinanza onoraria proprio all’Accademia e nell’occasione il sindaco Muzzarelli aveva simbolicamente consegnato le chiavi della città al comandante Scalabrin. Al termine dell’incontro in Municipio, Muzzarelli ha donato al generale Lamanna una boccetta di aceto balsamico tradizionale di Modena prodotto dall’Acetaia comunale; al sindaco è stato regalato un fermacarte in vetro del Comfordot.