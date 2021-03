Manutenzione delle piste ciclabili, una settimana di lavori lungo i Viali

Da lunedì 22 a domenica 28 marzo la ciclabile di viale Caduti in Guerra, viale Della Libertà e viale delle Rimembranze, intorno al centro di Modena, oltre alle intersezioni corrispondenti, saranno interessate da lavori di manutenzione e messa in sicurezza.

Per consentire le lavorazioni, il tratto di viali dall’Orto Botanico in via Caduti in Guerra all’incrocio tra via Selmi e via delle Rimembranze sarà interessato da un cantiere mobile che comporterà, per brevi tratti, la chiusura della pista ciclabile. In corrispondenza del cantiere mobile verrà inoltre temporaneamente vietata la sosta nelle adiacenze della pista ciclabile (lato destro del senso di marcia) e, in caso di necessità, verrà operato un restringimento di carreggiata. I provvedimenti saranno indicati sul posto attraverso apposita segnaletica.