Bolidi per le strade del centro, riprese di "Ferrari" sempre più blindate Un'ampia zona del centro storico off-limits ad intermittenza, con un crescente dispiegamento di forze di sicurezza intorno ai set del film. E sorge anche qualche malumore

Oggi più che in altri giorni si è fatto "invadente" il set per le riprese del Film su Enzo Ferrari. Fantastica la scenografia allestita in piazza Roma, dove è stato ricreato un ulteriore passaggio della Mille Miglia del 1957, fedelmente riprodotta in ogni dettaglio. Se la settimana scorsa in Piazza Grande si svolgeva una scena di passaggio, attraverso una chicane, oggi davanti al Palazzo Ducale è stato inscenato un rifornimento in grande stile, com la riproduzione dei "box" dell'epoca, della posizione dei cronometristi e dei radiocronisti.

Uno spettacolo affascinante, che è stato ad appannaggio di pochi, più che altro di chi vive e lavora in piazza Roma e ha potuto osservare tutto da una posizione privilegiata. Per tanti altri cittadini qualche attesa davanti alle transenne per "spiare" il passaggio delle Ferrari 315S e delle altre auto d'epoca seguite dai veicoli della produzione.

Scene spettacolari che nascondono ovviamente rischi elevati, se non altro per la guida di veicoli vecchi di 60 anni a forti velocità su un percorso stretto e insidioso come quello delle vie del centro. Oggi, ad esempio, i mezzi da corsa hanno percorso Canalgrande, poi via Università, via San Carlo, via Farini e appunto piazza Roma, guidate da professionisti esperti, senza certo risparmiarsi nel simulare una reale competizione motoristica.

(video Cantina Estense)

Va da sè che le misure di sicurezza sono state implementate, assumendo proporzioni che finora non si erano viste per i set più statici. Molte strade sono state completamente chiuse al traffico veicolare, alcune anche a quello di pedoni e ciclisti. Via Emilia Centro e corso Canalgrande sono state interrotte all'occorrenza, per consentire i passaggi dei mezzi. Gli addetti alla sicurezza hanno presidiato un ampio perimetro in numero elevatissimo, addirittura piazzati davanti ad ogni singolo portone o passo carraio degli edifici che insistono nell'area delle riprese. La Polizia Locale, presente con svariate pattuglie in pianta stabile, ha deviato il traffico per tutta la giornata.

Inevitabile dunque l'insorgere di qualche malumore. Dopo oltre due mesi dall'inizio dell'attività hollywoodiana, infatti, per alcuni la magia ha lasciato spazio alle lamentele, specie per chi vive e lavora nelle zone del centro più interessate dalle chiusure e dai divieti. L'informazione è sempre stata tempestiva e puntuale - speriamo anche grazie alla nostra testata - ma le attività della produzione stanno inevitabilmente avendo un impatto significativo per alcuni. Per i motivi più svariati.

Un ruolo importantissimo, sotto questo aspetto, lo giocano gli addetti alla sicurezza, cui di fatto spetta il compito di gestire la viabilità nelle strade del centro. Inutile nascondere che in varie occasioni le reprimende e lo scarso dialogo con alcuni di questi addetti ha causato attriti e battibecchi, compresi quelli frequenti con i giornalisti: vale quindi la pena un appello generalizzato alla tranquillità e al rispetto reciproco.

Tutto questo senza nulla togliere alla straordinarietà dell'evento, di cui la maggior parte dei modenesi è ben consapevole. Si tratta di un palcoscenico troppo importante per lasciarsi andare a facili lamentele, dettate magari dalle circostanze poco propizie di una o più giornate. Insomma, un disagio che bisogna imparare a sopportare per un fine più grande. Tempi e modi permettendo, approfittando di quegli scorci di magia che le riprese sanno ancora regalare.