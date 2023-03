Manifestazione anarchica, cassonetti dei rifiuti rimossi nel weekend

Per motivi di sicurezza pubblica, lungo il percorso programmato per la manifestazione anticarceraria degli anarchici programmata per domenica 12 marzo, nelle giornate di sabato e domenica i cassonetti stradali verranno rimossi e i cestini per le cartacce sigillati.

Ricordiamo che la partenza del corteo è prevista da piazzale Primo Maggio (autostazione) alle ore 14: da qui il corteo si dirigerà verso piazza Cittadella, per poi imboccare viale Cialdini e viale Lamarmora per raggiungere il retro del carcere. Il percorso di ritorno sarà invece differente e transiterà attraverso la Sacca, percorrendo via delle Suore e via Canaletto, per poi affrontare il cavalcavia Mazzoni e terminare davanti alla stazione ferroviaria.

Questa temporanea rimozione non ha nulla a che fare con l’introduzione delle nuove modalità di raccolta differenziata - precisa Hera - e tutti i cassonetti saranno ricollocati al loro posto nel corso della giornata di lunedì, contemporaneamente alla riapertura dei cestini stradali.

"Nel caso in cui nella propria via i cassonetti siano stati rimossi, invitiamo i cittadini a recarsi ai cassonetti più vicini disponibili, nel rispetto del decoro e della sicurezza. Per le ragioni di sicurezza pubblica già richiamate, infatti, è quanto mai fondamentale evitare qualsiasi forma di abbandono sul suolo pubblico, anche laddove i cassonetti siano stati rimossi", spiega la multiutility.

Si ricorda, infine, che sia sabato sia domenica sono comunque a disposizione le stazioni ecologiche, dove è possibile portare tutte le raccolte differenziate. In particolare, Archimede (in via Germania 88) è aperta sabato tutto il giorno, con orario continuato dalle 8 alle 18; Leonardo (via Nobili 380) è aperta sia il sabato (9 – 19) sia la domenica (9.30 – 19.30), come anche Calamita (via dello Sport 35), che accoglie il pubblico il sabato dalle (8 – 19) sia domenica (9.30 – 17.30); Magnete (via Mattarella 155), infine, al sabato osserva l’orario 8-19 mentre la domenica è accessibile dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.