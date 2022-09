Al via la manovra antismog, in attesa della scatola nera. Da gennaio limiti per Euro 4 e 5

La manovra antismog torna in vigore domenica 2 ottobre. Decisa dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito dell’accordo di programma sottoscritto con le regioni del Bacino padano (Lombardia, Veneto, Piemonte), la manovra antismog prevede l’applicazione degli stessi limiti già in vigore da gennaio ad aprile di quest’anno: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, nell’area compresa all’interno delle tangenziali non potranno circolare i veicoli a benzina fino a Euro 2; i veicoli gpl/metano fino a Euro 1; i veicoli diesel fino a Euro 3 (anche se dotati di filtro antiparticolato); i ciclomotori e i motocicli fino a Euro 1. Come già gli anni scorsi, tutte le domeniche saranno domeniche ecologiche e prevederanno, come nei giorni di applicazione delle misure emergenziali, anche lo stop dei veicoli diesel Euro 4.

Questi limiti resteranno invariati fino al 31 dicembre. A partire da gennaio 2023, infatti, per i veicoli soggetti alle limitazioni, entrerà in vigore anche il nuovo sistema Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) che prevede la possibilità di circolare liberamente ma con un limite massimo di chilometri all’anno che questi veicoli possono percorrere, con premialità in chilometri aggiuntivi per i mezzi che adottano uno stile di guida più sostenibile.

Il nuovo sistema si aggiungerà alla manovra ordinaria che, da gennaio, introdurrà nuove limitazioni per i diesel Euro 4 ed Euro 5 che tuttavia non sonos ancora state rese note nel dettaglio.

Domeniche ecologiche

Con la manovra, tornano anche le domeniche ecologiche, una misura che prevede lo stop anche dei veicoli diesel Euro 4 e che sarà applicata a tutte le domeniche a partire dal 2 ottobre, con l’esclusione di domenica 25 dicembre. I limiti alla circolazione sono sospesi anche nei giorni festivi infrasettimanali: martedì 1 novembre, festa di Ognissanti, giovedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata, lunedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano.

I limiti nell'area di Modena

A Modena i limiti alla circolazione saranno applicati nell’area compresa all’interno delle tangenziali nord Pirandello, Carducci e Pasternak, via Nuova Estense, strada Bellaria, strada Contrada, via Giardini, complanare Einaudi, strada Modena-Sassuolo, tangenziale Mistral. È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli, percorrere la tangenziale e raggiungere i 26 parcheggi scambiatori utilizzando le vie di accesso consentite.

Possono sempre circolare i veicoli elettrici e gli ibridi dotati di motore elettrico; gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo, se omologati per quattro o più posti a sedere, o con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere.

Le misure emergenziali sono basate sulle previsioni di superamento dei valori giornalieri di PM10 con l’obiettivo di ridurre significativamente gli accumuli di polveri sottili: nei tre giorni di controllo previsti nella settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), i tecnici valutano l’andamento delle polveri sottili e, se sono previsti superamenti, decidono l’applicazione delle misure emergenziali a partire dal giorno successivo (e quindi dal martedì, giovedì e sabato) e fino al nuovo giorno di controllo compreso. L’attivazione delle misure emergenziali è segnalata dal bollettino di controllo emesso da Arpae e pubblicato sul sito dell’agenzia.

Riscaldamento

Per quanto riguarda i limiti al riscaldamento, la manovra prevede il divieto di utilizzare biomasse (come legna, pellet, cippato) per il riscaldamento domestico, nelle abitazioni dotate di sistema multicombustibile, nei generatori con certificazione ambientale inferiore a 3 stelle e nei focolari aperti.

Le informazioni sulla manovra, la mappa della zona interessata e tutte le deroghe previste sono disponibili sulla pagina dedicata del sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it/ argomenti/liberiamolaria). Per informazioni è anche possibile recarsi all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) di piazza Grande 17, tel. 059 20312; piazzagrande@comune.modena.it.