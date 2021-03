Contagi, oggi 296 casi. Riprendono le guarigioni, ma ci sono 9 decessi

Il bollettino covid per la provincia di Modena oggi parla di 296 nuovi positivi. Un ulteriore calo che conferma il superamento del picco, ma che allo stesso tempo non deve aprire a facili entusiasmi. I tamponi refertati sono stati meno del solito: 2.167. Fra i nuovi positivi 195 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 57 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 8 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 6 sono stati diagnosticati attraverso test sierologico; per 30 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Cala anche il numero dei comuni coinvolti: Bomporto 1, Carpi 39, Castelfranco E. 14, Castelnuovo R. 7, Castelvetro 1, Cavezzo 1, Concordia 1, Fanano 1, Finale Emilia 8, Fiorano M. 7, Formigine 17, Maranello 9, Medolla 5, Mirandola 4, Modena 87, Montese 5, Nonantola 6, Novi 4, Palagano 1, Pavullo 3, Pievepelago 5, Polinago 1, Prignano 4, Ravarino 5, Riolunato 1, San Cesario S/P 3, San Felice S/P 2, San Possidonio 1, Sassuolo 18, Savignano S/P 1, Serramazzoni 4,m Soliera 1, Spilamberto 2, Vignola 9, Zocca 2. Fuori provincia 16.

Si registrano purtroppo 9 decessi, numero in rialzo rispetto ai giorni scorsi, che fa salire le vittime sul nostro territorio a 1.536. Si tratta di un 92enne di Vignola, una 73enne di Savignano, un 68enne di San Felice, una 53enne di Sassuolo, un 72enne di Fiorano e di quattro residenti del capoluogo: una 79enne, un 63enne, una 79enne e un 74enne.

Nelle ultime ore si sono avuti 16 ricoveri ospedalieri, due dei quali più gravi. Nel complesso scende il numero dei posti letto occupati, che nelle strutture della nostra provincia è oggi di 598, 98 dei quali in Terapia Intensiva o subintensiva.

Notevole balzo in avanti dei guariti: se ne aggiungono infatti 649. I casi attivi scendono di nuovo a 8.916.

A ieri sono state somministrate complessivamente 114.789 dosi di vaccino, di cui 75.187 prime dosi e 39.602 seconde dosi.