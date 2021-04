Contagi stabili a Modena. Restano 248 i pazienti ricoverati

In provincia di Modena sono 118 i nuovi positivi al covid emersi oggi. La percentuale sui tamponi (1.087 quelli eseguiti ieri) resta molto più alta della media regionale, ma i numeri assoluti sono contenuti. Fra i nuovi positivi 78 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 33 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 5 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; per 2 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

La distribuzione fra i comuni: Bomporto 1, Campogalliano 1, Carpi 15, Castelfranco E. 8, Castelvetro 7, Cavezzo 1, Finale Emilia 1, Fiorano M. 2, Formigine 6, Guiglia 1, Maranello 12, Marano 2, Medolla 2, Mirandola 6, Modena 12, Nonantola 2, Palagano 2, Pavullo 7, Pievepelago 1, Prignano 1, San Felice S/P 1, San Prospero 1, Sassuolo 9, Savignano S/P 1, Serramazzoni 4, Spilamberto 2, Vignola 8. Fuori provincia 2.

Si registra un solo decesso inserito nel bollettino regionale, quello di una 82enne di Campogalliano. Il totale dei decessi è di 1.718 per il nostro territorio.

Sono stati 4 invece i rioveri nell'ultima giornata. Attualmente sono ancora in ospedale 248 pazienti, 54 dei quali fra Terapia Intensiva e subintensiva.

Si aggiungono solamente 90 nuovi guariti, per un totale di 56.657. I casi attivi in provincia risalgono a 4.155.

A ieri sono state somministrate complessivamente 238.877 dosi di vaccino, di cui 160.542 prime dosi e 78.335 seconde dosi.