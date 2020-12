Contagi, oggi 190 casi nel modenese. Sono 5.800 i casi attivi

In provincia di Modena si contano oggi 190 nuovi positivi al coronavirus. Il dato contenuto ma in crescita rispetto a ieri (quasi raddoppiato), ma va letto anche alla luce di un numero sempre piuttosto limitato di tamponi eseguiti sul nostro territorio a partire dall'inizio delle festività natalizie. I nuovi positivi sintomatici sono 147, mentre 43 non presentano alcun sintomo: 22 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 3 attraverso screening sierologici, 4 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 14 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni di residenza: Bastiglia 1, Bomporto 1, Campogalliano 2, Carpi 8, Castelfranco E. 3, Castelnuovo R. 4, Castelvetro 5, Cavezzo 1, Finale Emilia 1, Fiorano M. 2, Formigine 12, Frassinoro 1, Maranello 4, Marano 3, Medolla 1, Mirandola 3, Modena 86, Montefiorino 2, Montese 1, Nonantola 1, Pavullo 1, Prignano 2, Polinago 1, Ravarino 1, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 3, San Possidonio 2, Sassuolo 19, Savignano S/P 1, Serramazzoni 1, Soliera 3, Spilamberto 2, Vignola 4, Zocca 2. Fuori provincia 4.

I ricoveri nelle ultime 24 ore sono stati undici, uno solo dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva.

I nuovi guariti sono 376, il che fa scendere i casi attivi a 5.800. Ad oggi i guariti complessivi sono 23.605.

I nuovi decessi sono sei. Si tratta di un 71enne di Castelvetro e di cinque persone residenti a Modena: un 80enne, un 87enne, un 84enne, una 87enne e una 98enne. Il totale delle vittime sale così a 917.