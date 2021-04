Covid, ancora percentuali basse a Modena. Oggi 80 nuovi casi

Ancora numeri bassi per i contagi giornalieri in provincia di Modena: 80 nel bollettino odierno. Per il terzo giorno consecutivo si mantengono infatti al di sotto della media i tamponi eseguiti abitualmente sul nostro territorio, 1.941 ieri.

Fra i nuovi positivi 35 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 30 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 2 sono risultati positivi a test pre-ricovero, per 11 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I casi per ciascun comune: Campogalliano 1, Carpi 4, Castelfranco E. 1, Castelnuovo R. 6, Castelvetro 4, Concordia 1, Fiorano M. 3, Formigine 2, Maranello 1, Mirandola 1, Modena 17, Montese 1, Nonantola 2, Novi 2, Palagano 1, Pavullo 2, Pievepelago 1, Ravarino 1, San Possidonio 1, Sassuolo 1, Savignano S/P 2, Serramazzoni 3, Spilamberto 5, Vignola 8, Zocca 3. Fuori provincia 6.

Si registrano purtroppo 3 decessi: un 70enne di Finale Emilia, un 85enne di Modena e una 93enne di Savignano sul Panaro. Sono 1.634 le vittime finora registrate in provincia.

Calano fortunatamente i ricoveri, 6 nelle ultime ore. Scendono a 479 i posti letto occupati nelle strutture ospedaliere, 83 dei quali per Terapia Intensiva o subintensiva.

Si aggiungono poi 569 nuovi guariti. I casi attivi scendono quindi a circa 5.400.

A ieri sono state somministrate complessivamente 169.450 dosi di vaccino, di cui 114.937 prime dosi e 54.513 seconde dosi.