Vignola, il punto vaccinale trasloca. Giornate dedicate ai comuni dell'Appennino

Dal 2 maggio nuova sede per il Punto Vaccinale di Vignola che sarà operativo presso la Casa del Pescatore in via Agnini, 533 (di fronte al parco "Giardini d'Europa", a fianco sede Scout Vignola). I cittadini destinatari della quarta dose hanno ricevuto l’SMS di prenotazione con il nuovo indirizzo, mentre in questa ultima settimana del mese di aprile le vaccinazioni si svolgeranno unicamente sabato 30 aprile dalle 8,30 alle 13,30, ancora presso la precedente sede di via Libertà, 799.

Contemporaneamente, per venire incontro alle esigenze dei cittadini dell’Appennino, sempre sul Distretto di Vignola, sono state organizzate sedute dedicate sia alle quarte dosi, con SMS di prenotazioni, sia alle dosi booster nei seguenti luoghi, con orario dalle 8.30 alle 14.30: