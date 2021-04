Turno scolastico unico dal 3 maggio, come cambiano gli orari dei bus

Come stabilito nell’ambito del Tavolo Prefettizio scuola/trasporti, dalla prossima settimana sarà ripristinato l’orario scolastico del trasporto pubblico in vigore fino al 27 aprile, che prevedeva un unico orario di ingresso alle 8 e uscite alle 12,13 e 14

Come stabilito dal Documento operativo del Tavolo prefettizio provinciale di coordinamento scuola/trasporti riunito il 29 aprile, sarà ripristinato l’orario scolastico del servizio di trasporto pubblico in vigore fino al 27 aprile 2021 nel bacino modenese.

Da lunedì 3 maggio, d’intesa con i Dirigenti scolastici e in collaborazione con Seta, i collegamenti utilizzati dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, potenziati per gli ingressi e le uscite dagli Istituti, torneranno ad essere concentrati nell’unico orario di ingresso delle 8 e prevalentente negli orari di uscita delle 12/13/14. Tutte le corse, anche fuori dalle fasce orarie citate, saranno ripristinate.

La flotta del Gestore in orario di punta è stata ulteriormente potenziata con 8 mezzi reperiti da privati, per un totale di 73 mezzi aggiuntivi rispetto ai 225 in servizio, per adeguare l’offerta di trasporto complessiva, nel rispetto delle norme sulla limitazione della capienza al 50%. Si ricorda che su ogni mezzo la capienza consentita è evidenziata da appositi avvisi esposti in corrispondenza delle porte di salite/discesa.

Per ogni ulteriore informazione ed aggiornamento è possibile consultare il sito internet www.setaweb.it . Gli utenti possono inoltre contattare Seta tramite telefono al numero 840 000 216, oppure via WhatsApp al numero 334 2194058: entrambi i servizi sono attivi dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 19:00.