Piscina di Vignola. In funzione la vasca media rinnovata

E’ entrata in funzione la vasca media esterna, del tutto rinnovata, del Centro nuoto intercomunale di Vignola. La vasca è stata oggetto di lavori di ammodernamento e adeguamento normativo che hanno comportato il rifacimento della piastrellatura sia del rivestimento interno che della pavimentazione del piano vasca e hanno portato il livello dell’acqua a sfioro come previsto dalla legislazione vigente. Sono stati, inoltre, realizzati una vasca di compensazione, un impianto di rete con tubazioni di mandata, ritorno e ricircolo, e un impianto di pressurizzazione e di trattamento. Rifatti anche gli accessi e l’impianto di illuminazione dei cunicoli. Il cantiere aveva preso avvio a novembre 2022 e si è appena concluso, con qualche ritardo a causa delle avverse condizioni meteorologiche verificatesi soprattutto nel mese di maggio. Il costo complessivo dei lavori è di 317mila euro, in parte finanziati con un contributo regionale per l’impiantistica sportiva e per la restante parte finanziati con fondi comunali. Ad eseguire i lavori è stata la ditta CEITECNO s.r.l.

“Siamo soddisfatti di poter offrire ai bambini e alle famiglie una vasca media completamente rimessa nuovo – conferma la sindaca di Vignola Emilia Muratori.

“Ora la vasca è a disposizione di chi frequenta l’impianto natatorio, ma anche di chi frequenta i centri estivi. Il centro nuoto intercomunale di Vignola è un complesso sportivo di pregio, con un’ampia zona verde, particolarmente apprezzato da utenti di tutte le età e con esigenze diverse – afferma l’assessore allo sport Luca Righi.

“Siamo veramente contenti di poter finalmente aprire la vasca media che è per antonomasia la vasca dei bambini. Noi, infatti, la chiamiamo “media” perché abbiamo la grande vasca olimpionica, ma si tratta a tutti gli effetti di una vasca semiolimpionica da 25m dedicata ai bambini, con profondità 0.65-1.00mt: è una vasca molto importante anche per tutti i centri estivi e i corsi di nuoto che in questo mese hanno sentito enormemente questa mancanza.

Ora, rinnovata negli impianti e nella struttura, migliora l’offerta del nostro Centro Nuoto che finalmente ha impianti moderni e funzionali” – dichiara Rita Migliori Presidente del Circolo Polivalente Olimpia Vignola asd.

Il Centro nuoto, tra l’altro, è appena stato dotato di due nuovi sollevatori per consentire l’ingresso e l’uscita dall’acqua delle persone con disabilità. Il primo sollevatore era stato installato a gennaio a servizio della vasca coperta ed era il frutto del progetto vincitore del Bilancio partecipativo 2022, insieme al rifacimento dei blocchi di partenza sempre della vasca coperta che sarà eseguito questa estate. Il secondo sollevatore, invece, è in funzione da pochi giorni a servizio delle vasche esterne: è stato acquistato grazie al Fondo inclusione della Presidenza del Consiglio - Ministro per le disabilità.