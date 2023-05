"Progetto di cittadinanza" gli studenti della San Carlo in Consiglio Comunale

“Questo momento testimonia che il Comune è la vostra casa: un luogo di ascolto, aperto al confronto e al tentativo di trovare risposte a chi chiede aiuto e propone idee”.

Sono le parole del sindaco Gian Carlo Muzzarelli che nella mattinata di oggi, mercoledì 24 maggio, ha incontrato il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze dell’Istituto secondario di primo grado San Carlo. Costituito da presidente, vicepresidente e da consiglieri, sul modello del Consiglio comunale, l’organo fa parte di un progetto di cittadinanza attiva che dà modo agli studenti di conoscere e vivere il mondo delle istituzioni, a partire dalla loro esperienza scolastica.

I 34 “consiglieri”, accompagnati da alcuni docenti e dalla dirigente dell’Istituto Silvia Zetti, hanno incontrato, oltre al sindaco, il presidente del Consiglio comunale di Modena Fabio Poggi e l’assessora all’Istruzione Grazie Baracchi. L’iniziativa ha permesso a sindaco e ragazzi di confrontarsi su alcune proposte di miglioramento degli spazi scolastici, in grado di garantire sicurezza alle strutture e maggiori connessioni tecnologiche.

In particolare, il sindaco ha ricordato il progetto di ampliamento dell'Amministrazione comunale che interessa proprio la scuola San Carlo: riguarda la costruzione di una struttura esterna all’attuale edificio, in grado di ospitare nuove aule e laboratori: “L’obiettivo – ha spiegato Muzzarelli – è di impegnare al più presto le risorse necessarie alla sua realizzazione (quasi un milione di euro), per aggiungere quindi un ulteriore tassello al nostro lavoro di potenziamento dell’offerta scolastica". Su indicazione del presidente Poggi, la proposta è stata messa ai voti, ottenendo l’approvazione unanime dei giovani consiglieri.