Frassinoro, Montefiorino, Palagano e Prignano: ecco la road map verso le nuove differenziata

A seguito dell’aggiudicazione da parte di Atersir al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), costituito tra Hera S.p.A., Giacomo Brodolini Soc. Coop e Consorzio Stabile Ecobi, della concessione per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale “Pianura e Montagna Modenese”, saranno avviati nei prossimi giorni nei comuni dell’area “montagna ovest” i primi passaggi della transizione che, entro la fine del 2023, porterà il territorio ad avere un nuovo modello di raccolta dei rifiuti.

La transizione al nuovo modello di raccolta differenziata avverrà gradualmente, secondo una progressione temporale che vedrà interessati i territori comunali di Frassinoro, Montefiorino, Prignano sulla Secchia ed infine Palagano.

Parte la campagna informativa

Il coinvolgimento attivo delle persone, delle famiglie e delle imprese, è una delle attività alle quali le Amministrazioni Comunali, Hera e le altre realtà della RTI aggiudicataria danno più importanza.

Anche per questo, nei quattro comuni sta partendo un’attività di ascolto e consulenza tecnica dedicata alle attività produttive, finalizzata a rilevare le caratteristiche e le esigenze specifiche di ciascuna attività in merito alla raccolta dei rifiuti.

In particolare, nel corso dei prossimi mesi i tecnici Hera e gli operatori incaricati visiteranno le sedi di tutte le attività locali, così da individuare assieme a loro soluzioni di servizio efficaci sul piano della raccolta e della gestione dei rifiuti in azienda: ogni impresa, infatti, ha processi produttivi unici e produce un particolare mix di rifiuti per i quali è necessario ipotizzare una corretta modalità di smaltimento.

Questo servizio è totalmente gratuito, nessun addetto di Hera chiederà denaro in relazione a questa attività. Inoltre, tutti gli operatori incaricati dal Gruppo Hera saranno dotati di un tesserino identificativo e saranno preceduti da una lettera che illustrerà nei dettagli lo scopo della loro visita.

Appuntamenti e attività di comunicazione dedicati

A partire dai prossimi giorni, in tutti e quattro i comuni saranno rese operative le Case Smeraldo, sportelli clienti interamente dedicati alla consegna dei kit per la differenziata e a rispondere ai dubbi delle persone.

Presso ciascuna delle Casa Smeraldo, soprattutto, le famiglie e le attività produttive potranno ritirare le attrezzature necessarie per la separazione e il conferimento dei rifiuti secondo le nuove modalità previste, che comunque verranno introdotte solo a partire dal mese di aprile.

È possibile recarsi alla Casa Smeraldo in qualsiasi momento, secondo le proprie esigenze. Tuttavia, Hera ha fissato per ogni utente un appuntamento dedicato, riportato sulla lettera in consegna proprio in questi giorni.

In particolare, salvo le seguenti eccezioni le Case Smeraldo saranno aperte dal 7 aprile al 13 maggio, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e si troveranno

a Prignano sulla Secchia, al primo piano del Municipio, in via Allegretti;

a Palagano, in via XXIII Dicembre 127, di fronte al Bar Movida. La Casa Smeraldo di Palagano sarà aperta anche nelle tre domeniche del 16/04, 30/04 e 07/05, dalle 9 alle 13;

a Montefiorino, presso lo I.A.T. di Montefiorino in via Dante Alighieri. La Casa Smeraldo di Montefiorino sarà aperta anche domenica 7 maggio, dalle 9 alle 13;

a Frassinoro, in Municipio in Piazza Miani, presso l’ufficio turistico. La Casa Smeraldo di Frassinoro aprirà il giorno 8 aprile, non il 7.

In seguito all’apertura delle Case Smeraldo, nei quattro comuni verranno gradualmente attivati i nuovi servizi ambientali.

Nel concreto, come cambieranno i servizi?

I gruppi di cassonetti saranno accorpati e completati aggiungendo, in ogni batteria, tutti i contenitori per la raccolta differenziata. Il cassonetto dell’indifferenziato, in particolare, sarà caratterizzato da un’apertura informatizzata e potrà essere aperto attraverso l’uso di una tessera, la Carta Smeraldo. Questa verrà consegnata a tutti i cittadini, sia domestici sia non domestici, a prescindere dalla zona di residenza.I contenitori per la raccolta differenziata rimarranno ad accesso libero e saranno dotati di feritoie/oblò per limitare il conferimento di materiale non conforme.

Con questa nuova organizzazione si intende dar nuovo impulso alla raccolta differenziata per consentire di recuperare la maggior quantità possibile di carta, plastica, organico, scarti verdi e vetro, migliorando la qualità dei materiali differenziati.

Dovranno in ogni caso rimanere invariate le buone abitudini di separazione dei rifiuti domestici che i cittadini ben conoscono e che potranno trovare un ulteriore stimolo grazie al nuovo assetto della raccolta dei rifiuti.

Per maggiori informazioni è sempre a disposizione il numero gratuito 800 999 700 del Servizio Clienti del Gruppo Hera (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).