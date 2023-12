Mercato libero e fine della agevolazioni, altri rincari in vista per luce e gas

"Come temevamo il 2024 si preannuncia un altro anno difficile sul fronte dell’energia. Non solo perché andremo incontro a nuovi aumenti, intorno al +7,6% per il gas e al +8,5% per l’energia elettrica, stando alle prime previsioni, ma anche perché il Governo ha deciso, erroneamente a nostro avviso, di fare marcia indietro su alcuni sostegni a favore delle famiglie". A sostenerlo è Federconsumatori, analizzando la situazione delle forniture energetiche, in un mercato che si prepara a grandi novità.

"Oltre ad aver gravemente ristretto la platea per i bonus energia e gas, da gennaio, rischia di sparire anche la riduzione dell’IVA al 5% per tutte le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, nonché per il teleriscaldamento e per l’energia termica prodotta con il metano - accusa l'associazione di categoria - Misura dopo misura, il Governo sta smantellando, prematuramente ed irragionevolmente, tutti i sostegni alle famiglie in campo energetico, mentre la povertà energetica nel nostro Paese aumenta (tale fenomeno interessa circa 5,5 milioni di persone in Italia secondo gli ultimi dati).

Anche i costi aumentano. L’abolizione del mercato tutelato, che secondo i recenti studi dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, costa mediamente il +11% per le offerte del gas a prezzo variabile e +49% per quelle a prezzo fisso.

Alla luce di ciò il nostro Osservatorio ha calcolato che per l’abolizione delle agevolazioni finora previste per IVA e oneri di sistema, ogni famiglia, subirà un aggravio di circa +102,15 euro annui sulla bolletta del gas. Nello specifico +108,87 euro annui per chi sceglie un’offerta sul mercato libero a prezzo variabile; +493,45 euro annui per chi sceglie un’offerta sul mercato libero a prezzo fisso.

"Per questo facciamo appello al Governo affinché mantenga tali tutele almeno per il 2024. Eliminarle è inconcepibile: si tratta di strategia poco lungimirante e del tutto controproducente, che rischia di riportare le famiglie ad ulteriori rinunce e sacrifici, con gravi ripercussioni sull’andamento della domanda interna", chiosa Federconsumatori.