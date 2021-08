Vaccino, ai giovanissimi anche senza prenotazione. E si anticipa il richiamo

Chi ha fra i 12 e i 18 anni potrà accedere senza prenotazione, con l'obiettivo di far crescere le immunizzazioni in ambito scolastico

"Nessun problema" a vaccinare i giovanissimi (12-18 anni) senza prenotazione a partire da lunedì. In Emilia-Romagna, regione che ha sempre rispettato praticamente alla lettera le indicazioni del commissario Figliuolo, è pronta ad offrire il vaccino sul momento a chi tra un mese andrà ad affollare le aule scolastiche. Anche perchè, si sottolinea dall'assessorato regionale alla Salute, il sistema si sta già orientando da settimane verso le vaccinazioni "on the road" (i camper), "last minute" e attraverso gli "open day".

La prenotazione tradizionale rimarrà, anche perchè consente comunque alle persone, specie in tempi di vacanze, di scegliersi una data ottimale. Ma la campagna dell'Emilia-Romagna ha fatto progressivamente spazio ad altre modalità per andare il più possibile incontro ai cittadini nei luoghi in cui si trovano, consentendo di vaccinarsi sul momento contro il Covid, anche a prescindere dall'età.

Anticipato il richiamo a 21 giorni

Intanto l'Emilia-Romagna apre all'anticipo delle seconde dosi. Le attuali forniture di vaccino e la situazione della domanda consentono infatti di completare il ciclo di immunizzazione dal Covid il più rapidamente possibile: un modo per affrontare al meglio la variante Delta e l'avvicinarsi della stagione autunnale.

Chi ha fatto una dose Pfizer da almeno 21 giorni, ad esempio, potrà chiedere all'azienda sanitaria di competenza l'anticipo della propria data, oggi fissata a 35 giorni dalla prima inoculazione. Per Moderna la seconda dose è invece consigliata dall'azienda produttrice dopo 28 giorni. Si sta valutando anche l'invio di messaggi ad hoc a coloro che sono potenzialmente interessati dall'anticipo.