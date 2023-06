Ritrovato a Marzaglia il corpo di Yahya, il giovane disperso nel Secchia

È stato ritrovato oggi il corpo di Yahya Hkimi il giovane che nel pomeriggio di mercoledì scorso si era tuffato nel fiume Secchia facendo poi perdere le proprie tracce.

Il corpo del giovane è stato ritrovato da una squadra fluviale dei Vigili del Fuoco verso le ore 14.30 di questo pomeriggio, in un'ansa del fiume Secchia a circa 500 metri a valle dal punto dove si era tuffato mercoledì scorso, in una zona nei pressi di via Cave cimitero a Marzaglia.

L'episodio era avvenuto a pochi metri dalla briglia di Marzaglia nei pressi del ponte sulla via Emilia. Yahya era con un amico a fare dei tuffi nel fiume Secchia. L'amico che era con lui, quando non lo aveva visto riaffiorare dall'acqua dopo un tuffo, aveva subito lanciato l'allarme, facendo partire la macchina delle ricerche che non si sono arrestate fino ad oggi quando il corpo è stato ritrovato e recuperato.

Nella giornata di ieri, sabato 17 giugno, le ricerche si erano spostate più a valle ed era stato necessario chiudere temporaneamente la strada a Ponte Alto per consentire al nucleo dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, di calare in acqua i gommoni per continuarle e ricerche.