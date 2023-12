Tre anni dalla scomparsa di Alessandro Venturelli. La mamma: "sono qui che ti aspetto"

Sono passati ormai tre anni da quel 5 dicembre 2020, giorno in cui Alessandro Venturelli - giovane sassolese ventenne all'epoca della scomparsa - ha fatto perdere le proprie tracce.

Tante sono state le piste battute da allora: dagli avvistamenti in riviera romagnola alle ricerche nelle zone limitrofe alla sua abitazione, dalla psico-setta alla "pista olandese", sino ad arrivare - verso la fine dell'estate scorsa - alle diverse segnalazioni pervenute dal napoletano. Nessuna di esse però, sino ad ora, ha mai portato gli esiti sperati.

Nonostante il passare del tempo, i genitori di Alessandro - Roberta Carassai e Roberto Venturelli - si sono sempre impegnati a tenere alta l'attenzione sulla scomparsa di loro figlio. In questi tre anni, loro non hanno mai smesso di cercarlo, ma nel giugno scorso la Procura ha avanzato la richiesta di archiviazione del caso. Nonostante l'apertura di un fascicolo per sequestro di persona infatti, le ricerche erano state vane, e l'ipotesi dell'allontanamento volontario pareva farsi sempre più strada. Una ricostruzione mai accettata dalla famiglia, che lo ha ribadito di recente, sottolineando il senso di abbandono da parte delle istituzioni che da tempo li accompagna.

In occasione dello straziante anniversario, la mamma Roberta ha affidato alla sua bacheca social un pensiero duro, ma pregno di speranza. "Tre anni di angoscia senza fine", scrive Roberta "[...] Sono tre anni in cui chiedo aiuto a uno Stato che per le persone scomparse non fa nulla... Sono tre anni in cui sbagliando mi sono fidata e affidata a chi si è fatto avanti offrendomi anche la più piccola speranza... Sono tre anni in cui le uniche persone con cui interagisco erano perfetti sconosciuti fino alla scomparsa di Alessandro... Sono tre anni che passo le miei notti nel divano e nel momento in cui chiudo la porta di casa la domanda è sempre quella: "Dove dormirai stanotte Alessandro?" Io sono qui che ti aspetto...".