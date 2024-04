Con l'appuntamento "Dei diritti e delle pene" focus sul tema della salute in carcere

Dopo il primo evento a Reggio Emilia lo scorso 25 febbraio, il movimento paneuropeo Volt organizza a Modena il secondo incontro a tema carcere con focus sulle dipendenze e la salute umana in carcere: "Dei diritti e delle pene - salute in carcere, dipendenze e sostanze", sabato 13 aprile al bar Novi Park alle 15.30. Ospiti l'autrice di "Morti in una città silente" Sara Manzoli; la portavoce di Volt Silvia Panini; Claudio Ferretti del Sert di Modena; Laura Quagliotto, avvocata della camera penale di Bologna “Franco Bricola” e Federica Valcauda, policy advisor per Europa Radicale e attivista dell’associazione Megliolegale.

Durante l'incontro verrà affrontato il tema della salute in carcere partendo da un’analisi della popolazione carceraria ad oggi con Federica Valcauda, per poi spostarsi sulla situazione modenese, inquadrando prima la popolazione detenuta locale con Sara Manzoli e poi con un focus sul caso delle rivolta di Modena di marzo 2020 e sull’attenzione mediatica dedicata al metadone, la sostanza consumata da alcuni dei detenuti scappati e in seguito deceduti negli avvenimenti di quei giorni insieme a Laura Quagliotto. Verranno inquadrati infine la salute e i servizi dedicati con un esperto del Sert modenese, Claudio Ferretti. L’obiettivo è quello di raccogliere dubbi e miti e sfatarli, con l’aiuto degli esperti e dei dati offerti dalle associazioni di osservazione delle condizioni in carcere.