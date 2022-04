"Icone e madonne di strada", a Modena una visita guidata dedicata alla devozione popolare

L'Associazione Culturale LaRoseNoire organizza, per domenica 15 maggio alle ore 15.40 (ritrovo davanti al Duomo di Modena), una visita guidata dal titolo "Icone e madonne di strada". Si tratta di un percorso incentrato sulla devozione popolare e sui periodi in cui questa si è manifestata in occasione di eventi considerevoli per la città. A guidare l'incontro sarà Elisabeth Mantovani. Il costo di partecipazione è di 10 euro.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, contattare l'indirizzo di posta elettronica info@larosenoire.it o il numero tel. 3391196575 (telefonare nei seguenti orari: dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 19 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email).