Lavacchio, la Biennale di Poesia presentata a SpazioF

Un concorso di poesia per “ridare vita” al Muro di Lavacchio dove, dagli anni Ottanta, hanno trovato posto opere di pittura, scultura e mosaico di artisti nazionali e internazionali. Il concorso segna la nascita della prima Biennale di Poesia “Sui Muri di Lavacchio”, promossa dal Poesia Festival e destinata a poeti e scrittori di Modena e Provincia. Ogni autore potrà partecipare con una sola composizione poetica che non superi i 16 versi. Tema del concorso: la relazione e il dialogo tra Uomo e Natura. Termine ultimo per partecipare: il 30 giugno.

Alla Biennale di poesia sarà dedicato il prossimo appuntamento di SpazioF, mercoledì 28 aprile alle ore 16. Ospiti dell’incontro saranno Roberto Alperoli, direttore del Poesia Festival, e Simona Negrini, responsabile cultura del Comune di Pavullo. Sarà anche l’occasione per avere alcune anticipazioni sulla prossima edizione del Poesia Festival. L’incontro, come sempre, sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook della Fondazione di Modena.