Simboli e segreti del Duomo di Modena, una visita guidata con LaRoseNoire

Sabato 15 ottobre alle ore 15, l'Associazione Culturale LaRoseNoire propone una visita guidata dal titolo "Simboli e segreti del Duomo di Modena". Un affascinante viaggio attraverso il tempo nei simboli e nei misteri di una cattedrale unica al mondo con Elisabeth Mantovani, storico dell'arte ed esperta di simbolismo medievale. Durante il percorso proposto leggeremo la cattedrale confrontandola con le mappe mundi medievali, scopriremo il ricchissimo apparato scultoreo e il significato simbolico e iconografico delle immagini; infine scopriremo come architettura e scultura si sposino insieme per fare della cattedrale, un’immagine completa ed eterna del mondo passato, futuro e presente.



La visita si svolgerà all'esterno e all'interno del Duomo. Ritrovo ore 15 davanti al Duomo di Modena in Corso Duomo. Il costo di partecipazione è di 10 euro.

Per informazioni ed iscrizioni: info@larosenoire.it, tel. 3391196575 (telefonare nei seguenti orari: dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email).